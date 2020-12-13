"رغم تأكيدات الأمان".. كل ما تريد معرفته عن الآثار الجانبية للقاحي أكسفورد وفايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

أثار توزيع اللقاحات الأولى لفيروس كورونا الآمال بأن نهاية الوباء قد تكون وشيكة، لكنه تسبب أيضًا في بعض القلق بشأن الآثار الجانبية.

ولكن ما هي الآثار الجانبية؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لـ" medicalxpress".

تم نشر نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية لاثنين من اللقاحات الأولى هذا الأسبوع ويعتبر كلاهما آمنًا.

فايزر

تم نشر البيانات الخاصة بلقاح فايزر Pfizer _BioNTech- المرخص بالفعل في العديد من البلدان- في المجلة العلمية التي راجعها العلماء "New England Journal of Medicine".

يعتمد العقار على تقنية تجريبية تستخدم نسخة اصطناعية من جزيء يسمى "messenger RNA" لاختراق الخلايا البشرية وتحويلها بشكل فعال إلى مصانع لقاحات، وشملت تجربته 40 ألف متطوع، واقترحت أن اللقاح لا يثير سوى آثار جانبية خفيفة.

شعر نحو 80 بالمائة ممن تم تطعيمهم بألم في موقع الحقن، كما شعر الكثيرون بالتعب والصداع وآلام العضلات وبعضهم أصيب بتورم مؤقت في الغدد الليمفاوية، وكانت هذه الآثار الجانبية أكثر تكرارا وشدة لدى الشباب.

أكسفورد

تستخدم جامعة أكسفورد بالتعاون مع أسترازينيكا فيروسًا معطلًا - فيروس غدي للشمبانزي - كوسيلة لحمل اللقاح.

تم نشر بيانات لقاحهم- من التجارب التي شارك فيها حوالي 23000 متطوع- في مجلة طبية مرموقة أخرى، The Lancet، ووجدت الدراسة أن اللقاح آمن.

المقارنة

إن القول بأنك تفضل لقاحًا على آخر يشبه القول بأنك تفضل آيس كريم الشوكولاتة على آيس كريم الفراولة، وفقًا لعالمة الفيروسات من معهد البحوث الصحية الوطني الفرنسي (INSERM) ماري بول كيني.

وقالت: "يجب أن يدرك المواطنون أن اللقاحات قد تؤذي الذراع وتسبب الإرهاق، مقارنة الآثار الجانبية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال عند تلقيهم لقاحًا ليوم واحد أو نحو ذلك، إنه لأمر مزعج، لكن ردود الفعل هذه لم تدم طويلاً وإذا ارتبطت بمستوى عالٍ من الحماية أعتقد أنه ينبغي تحملها".

أحداث نادرة

كانت الآثار الجانبية الشديدة لكلا اللقاحين نادرة للغاية حتى الآن.

مريض واحد فقط تلقى لقاح أكسفورد أسترازينيكا وكان له أثر جانبي خطير من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالحقن، ووفقًا لمجلة The Lancet، فقد كان المريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض، وهي حالة عصبية نادرة تسبب التهاب النخاع الشوكي، مما أدى إلى وقف التجربة في أوائل سبتمبر، وقد لوحظ اثنان من الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى، على الرغم من أنهما لم يرجعا إلى الوخز، وقال الباحثون إن الثلاثة أشخاص تعافوا.

تمت ملاحظة أربع حالات من شلل الوجه النصفي- وهو شلل في الوجه غالبًا ما يكون مؤقتًا- بين 18000 متطوع على مدار شهرين في تجربة لقاح فايزر، لكن معدل التكرار مماثل لما يحدث عادة مع عموم السكان لهذه الحالة، لذلك من غير الواضح ما إذا كان اللقاح هو من أثار الحالات.

كما كانت هناك ثماني حالات من التهاب الزائدة الدودية لدى أولئك الذين تلقوا اللقاح، وهو ضعف الكمية لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت هذا في مصادفة إحصائية، لا علاقة لها باللقاح.

بالنسبة لجميع الأدوية، لا يمكن استبعاد فرضية الآثار الجانبية الخطيرة، حيث يتم تقييم المادة من خلال الموازنة بين الفوائد والمخاطر.

وقالت خبيرة اللقاحات، في وكالة الأدوية الفرنسية (ANSM)، إيزابيل بارينت: "من المقبول تمامًا الحصول على لقاح أكثر تفاعلًا قليلاً، إذا لم تكن آثاره الجانبية شديدة".

ماذا عن الحساسية؟

بعد أن بدأت بريطانيا في إعطاء لقاح فايزر Pfizer / BioNTech ، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت السلطات الصحية البريطانية إن اثنين من المرضى عانوا من ردود فعل سلبية، قيل: إن كلاهما يعاني من مسببات أمراض حساسية خطيرة، لدرجة أنهما يحملان الأدرينالين دائمًا.

وردا على ذلك، حذرت السلطات البريطانية أي شخص لديه "تاريخ من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء أو طعام" لتجنب أخذ اللقاح.

وقال ستيفن إيفانز، أستاذ الوبائيات الدوائية في جامعة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، لمركز ساينس ميديا (SMC): "بالنسبة لعامة السكان، لا يعني هذا أنهم بحاجة إلى القلق بشأن تلقي التطعيم، على المرء أن يتذكر أنه حتى أشياء مثل المرميت يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية شديدة غير متوقعة".

وتوقع المسؤولون عن التجربة السريرية المخاطر، باستثناء المتطوعين الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه اللقاحات بشكل عام أو تجاه أحد مكونات اللقاح، ولا يبدو أن ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المواد الشائعة مثل البيض والمكسرات لديهم حساسية من اللقاح.

وقال جراهام أوج، المدير المؤقت لوحدة المناعة البشرية بمجلس أكسفورد للأبحاث الطبية،: "سيكون من المهم الآن فهم الطبيعة المحددة لردود الفعل والخلفية الطبية للأفراد المصابين".

على المدى الطويل

نظرًا لأن اللقاحات جديدة، لا يعرف العلماء على وجه اليقين الآثار الجانبية المحتملة على المدى الطويل.

على الرغم من أنه قد يتم التصريح باستخدامهم في حالات الطوارئ بسبب الوباء، ستتم مراقبة بياناتهم باستمرار من قبل السلطات الصحية العالمية حتى يتمكنوا من الرد على الفور.

وقال الدكتور تشارلي ويبر، رئيس اللقاحات لجمعية ويلكوم الخيرية: "كما هو معتاد بالنسبة لأي لقاح، فإن المراقبة الدقيقة والمستمرة لبيانات السلامة والفعالية عند تسليمها ستكون ضرورية".