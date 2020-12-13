كان بيخلص ورق السفر.. كواليس صورة دينا الشربيني مع شاب مصاب بالتوحد

علاقات و مجتمع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، انتشار صورة للفنانة دينا الشربيني بجوار شاب لم يستطع إخفاء سعادته لمقابلة نجمته المفضلة، ونشرت والدة الشاب الصور لتكشف عن إصابته بالتوحد، وسعادته المفرطة جراء مقابلة نجمته المفضلة.

ويرجع أصل تلك الصورة إلى العام الماضي، حيث قابلت "الشربيني" الشاب يوم 12 ديسمبر من العام 2019، ولكنها عادت لتنتشر من جديد عبر "السوشيال ميديا"، عقب مشاركة الرواد الصور، شاكرين الفنانة على فعلها الإنساني مع الشاب.

وكتبت الأم في تعليقها: "النهاردة ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة، سمعته بيتكلم عليها فراحت له تعرفه بنفسها وتسلم عليه، وهو عنده توحد، وكان مبسوط أوي"، متابعة: "لأن ممنوع استخدام التليفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره وفعلا طلع لقاها في انتظاره، أنا عمري ما شوفته سعيد بالطريقة دي".

كواليس التقاط الصورة روتها الأم في تصريحات خاصة لـ"هن"، "كان رايح يخلص ورق الفيزا عشان يسافر إنجلترا يتعالج لأن حالته بتدهور".. بتلك الكلمات بدأت والدة الشاب الحديث، موضحة أن نجلها يدرس في مدرسة "الفرسان" لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تحدثت مع طبيب بالخارج لعلاج ابنها صاحب الـ 16 عامًا، بسبب سوء حالته.

وتابعت: "دينا كانت هناك وسمعته وهو بيتكلم عنها مع جده لما شافها، قامت هي راحتله تتصور معاه، لكن لأن التليفونات والتصوير ممنوع داخل السفارة، فضلت مستنياه في الشارع لحد ما طلع، زي ما وعدته، واتصورت وخدت رقمه".

وأضافت: "الفنانة حضنته وباسته واتصورت معاه وكان مبسوط أوي لما رجع، ولما شافت البوست اللي كتبته، بعتت له رسالة صوتية إنها مبسوطة بيه، وإنها هتزورنا قريب في البيت عشان تقعد معاه".