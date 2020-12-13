كلاكيت ثالث مرة.. ياسمين صبري ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم

علاقات و مجتمع

للمرة الثالثة اختيرت الفنانة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لمسابقة "تي سي كاندلر".

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة الفنانة ياسمين صبري، ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، التي احتوت على نجوم هوليوود وبوليود، بالإضافة إلى ملكات جمال.

وتعد الفنانة ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة التي جاء اسمها في القائمة 3 مرات، إذ أنه تم اختيار في المسابقة ذاتها في العام 2017، وفي العام التالي 2018 أيضًا، ودخلت القائمة أيضًا هذا العام.

هنا الزاهد تشارك في عام 2019

يذكر أن الفنانة الشابة هنا الزاهد، كانت حلت بالقائمة السنوية في العام 2019، وقالت "هنا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، معلقة على ترشيحها: "شكرا لترشيحي في أجمل 100 وجه في العالم".

وتلقت الفنانة الشابة الكثير من تعليقات التي باركت لها نبأ ترشيحها: "أنتي قمر أصلًا" "أحلى حاجة حصلت في الكون" "المفروض يكون ترشيحك أفضل 11 وجه وبرضو هتبقى رقم واحد"، "دا أساسي أصلًا".

ياسمين صبري

كانت الفنانة ياسمين صبري تألقت في حفل افتتاح القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان أسود منفوش بكثافة، يشبه إطلالات العرائس، دون أكمام، مزود بالفصوص اللامعة، مع قفازات من القطيفة، والشعر المنسدل كعادتها.

وخلال فعاليات سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة، تألقت الفنانة ياسمين صبري بارتداء "جامب سوت" أظهرت رشاقتها، من إحدى دور الأزياء العالمية الفرنسية، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابية.

ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.