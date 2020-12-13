QUILT موضة ورثناها من عالم الديكور تدخل خزائننا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:40 مساءً - في هذا العام تفنن المصممون بأزياء مدروزة بشكل متقاطع بخيوط بيضاء فرأينا السترات والتنانير والأحذية والحقائب تستعيد شكل لحاف السرير. من أين هبّت علينا هذه الموضة ومن أدخلها الى الملابس بعد أن كانت للديكور المنزلي.

يعود استعمال هذه التقنية في الملابس الى أيام الفراعنة أي الى 3500 ق.م حيث كانت تنفذ باليد على أزياء الفرعون واختفت لتظهر مجدداً في القرن الثامن عشر في ديكور المنزل كالكراسي والمقاعد ومفارش السرير وكانت تُحاك باليد. وفي تسعينات القرن الماضي دخلت هذه الصيحة بقوة خزانة ملابسنا مع مصممين مثل كريستيان لاكروا وفيفيان وستوود اللذين أدخلاها من باب حبهما لطابع الفنتدج مع إيحاءات من الستينات والسبعينات فاستعان جون غاليانو في الفترة نفسها بالقماس المربع وتمت حياكته على طريقة الباتشورك ولكن بطريقة تقاطعية مطلقاً هذه الصيحة.



ما الذي تغيّر في تقنية حياكتها؟

Moncler





لم يعد العمل على تنفيذها باليد بل هناك أجهزة وماكينات تقوم بالعمل الذي فقد حرفيته وتغير نوع القماش فمن القطن والكتان انتقلنا الى الفيسكوز والغاباردين والبولياميد اللامع لصياغة المعاطف والسترات في البداية ورأيناها تنتشر بقوة لدى الماركات الرياضية مثل نايكي ومونكلير بصورة خاصة.

تابعي المزيد : 4 صيحات موضة لإطلالاتك في شهر ديسمبر!



من أبرز المصممين الذين اعتمدوها اليوم؟

Gucci Vest



لعل أبرز الدور السباقة في اعتماد هذه الصيحة هي غوتشي وبوتيغا فينيتا وسان لوران وفرساتشي وبيربيري في هذا الموسم.

قامت دار بوتيغا فينيتا بتصميم صنادل وأحذية مقفولة باللونين الأبيض والذهبي من خط Intrecciato الذي يتميز بتقاطع المربّعات الجلدية بطريقة فنية جميلة. وتوسعت الدار الأسبانية لتشمل التنانير الجلدية والحقائب.



بدورها أطلقت غوتشي الدار الإيطالية الأزياء والأكسسوارات كالحقيبة الدلوBucket bag الشهيرة في حين أطلقت دار بيربيري الانكليزية بالإضافة الى التنانير سترتها العسكرية الإيحاء من هذا التصميم المربّع ودمجت فيها لونين معاً أو مواد وأقمشة متداخلة في التصميم لإضفاء طابع عصري.

أما سان لوران وفرساتشي فاكتفتا بالأكسسوارات التي تنتمي الى هذه الصيحة.

تابعي المزيد : الأحمر بدرجاته المختلفة لإطلالات الشتاء



كيف نرتديها؟

Alessandra Rich



يمكنك الاكتفاء بقطعة واحدة في تنسيق الإطلالة كمعطف، أو جزمة أو حقيبة، أو تنورة فالكثير من هذه القطع المصممة بطريقة Quilt ستجعلك تبدين أكثر امتلاء لذا يجب الحرص على موازنة المظهر فالسترة القصيرة منها تكفي ويمكن أن ترتديها مع تنورة قصيرة أو مع سروال.

المعطف يحتاج الى شيء رقيق تحته لكي تستطيعي الحراك براحة.

أما تنورة Quilt فتستدعي بلوزة من الصوف الناعم تضعينها تحت التنورة لتبرز خصرك.

تابعي المزيد : إكسسوارات فاخرة للشتاء من أرقى العلامات التجارية