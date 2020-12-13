أجمل إطلالات الملكة رانيا في العام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:40 مساءً - هي سيدة الرقي وملكة الأناقة بلا منازع فمهما كان بسيطاً زيها تفيه حقه وهي من مشجعي التصاميم العربية فلطالما ارتدت لدور أردنية ولبنانية مثل ميزون مكارم وجورج شقرا وإيلي صعب وقزي وأسطا وحسين بظاظا وغيرهم... اتسمت إطلالاتها هذا العام بالخجل فجانحة كورونا فرضت تقليص المناسبات الرسمية والجولات الخارجية الأمر الذي فرض على الملكة اختيار أزياء تناسب الحالة التي يتخبط فيها العالم. اتسمت إطلالاتها بأزياء عملية باستثناء مناسبات نادرة مثل زيارة ملك النروج الى الأردن حيث تألقت الملكة رانيا العبد الله بازياء رائعة من الحرير والكريب. إليك أجمل عشر إطلالات للملكة في هذا العام.





1. ارتدت الملكة رانيا العبد الله فستاناً حريرياً قرميدياً يميل الى الأحمر خلال مشاركتها في الجلسة التصويرية الهادفة لالتقاط صورة تذكارية للعائلة. بدت الملكة في قمة الرقي بفستانها المقفول وطوله الممتد حتى الركبتين.



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2. خلال لقائها مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من مختلف المحافظات، والتي تحدّثت فيه عن الآثار التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا، ارتدت الملكة بلوزة حريرية بلون الفوشيا مع سروال كلاسيكي أسود.

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3. وفي يوم ذكرى ميلادها التي اتمت فيه الخمسين، بدت الملكة مشرقة بفستانها الأبيض الى جانب عائلتها.

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4. وخلال مشاركتها في إفتتاح مستشفى البشير بعد إعادة تأهيله، أطلت الملكة الى جانب زوجها مرتدية فستاناً كحلياً مع كمامة من اللون نفسه.

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5. وفي يوليو الماضي أطلت الملكة رانيا ببلوزة وردية منقطة بالأبيض مع سروال واسع أبيض من الكريب وتميزت إطلالتها بتسريحة شينيون طبيعية خلال زيارتها مركز بيت البركة في منطقة أم قيس.

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6. وخلال مرافقتها جلالة الملك عبد الله الثاني ارتدت قميصاً قطنياً مزخرف الأكمام مع سروال أبيض حيث زارا دار الحنان للايتام ومؤسسة الحسين الاجتماعية.

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7. كما رافقت الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج وجلالة الملكة سونيا وسمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد خلال زيارة الى موقع مغطس السيد المسيح. وارتدت للمناسبة طقماً بلون بيج مع سترة مزدوجة الأزرار.

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8. خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج وجلالة الملكة سونيا ارتدت الملكة فستاناً حريرياً بأكمام طويل باللونين العسلي والأزرق يزدان بتطريز عند الخصر ويتميز بياقة واسعة عالية.

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9. وخلال استقبالها الثنائي الملكي النروجي تألقت الملكة رانيا بفستان معطف مع حزام رفيع عند الخصر ويمتد بقصة ميدي تحت الركبتين.

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10. كما تألقت الملكة في منطقة العقبة خلال عشاء قروي نسائي مرتدية عباءة تراثية سوداء مزدانة بالتطريز اليدوي وبالخرز الملون.