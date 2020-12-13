سلمى الشيمي تحتفل بعيد ميلادها بفستان أسود مكشوف: معندكيش شتا زينا؟

علاقات و مجتمع

شاركت الموديل سلمى الشيمي، متابعي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، احتفالها بعيد ميلادها، الذي توافق ذكراه اليوم.

ونشرت "سلمى" صورة لها وهي ترتدي فستان أسود كشف عن منطقة الصدر وكتفيها، معلقة على الصورة بطريقة ساخرة: "مش أنا عيد ميلادي النهاردة".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا قمر"، "أتاري الدنيا فرحانة النهاردة"، "معندكيش شتا زينا"، "أنتي مش بتردي".

أزمة سلمى الشيمي

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.

جلسة تصوير سلمى الشيمي الأخيرة

خضعت الموديل سلمى الشيمي لجلسة تصوير أخيرة، ظهرت من خلالها بفستان باللون السيلفر اللامع، تميز بكونه طويلا وبأكمام طويلة، دون أن يخلو من فتحة الصدر الواسعة، وفتحة الساق الطويلة.

واعتمدت "الشيمي" على المكياج الصارخ المعهود، والشعر الأسود الطويل المنسدل، مع تاج لامع على الرأس، في حين إنها ظهرت أمام حائط يبدو لمنطقة أثرية، الأمر الذي حقق جدلًا واسعًا.