ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتناول أي مشروب سوى الماء لمدة شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد تناول الماء ضروريا للحفاظ على صحة جسم الإنسان، وإمداده بالطاقة اللازمة، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولتها فقط لمدة شهر دون المشروبات الغازية أو العصائر، كما جاء في موقع "loveandwisdom".

1- يشعر جسمك بالراحة:

تناول الماء فقط يعادل 0 سعرات حرارية، لذلك يجب أن يكون العنصر الأساسي في أي نظام غذائي، وفي نفس الوقت، عندما تتناول كمية معينة من الماء، يتلقى دماغك إشارة تسبب الشعور بأن معدتك ممتلئة.

2- تنشيط عملية التمثيل الغذائي:

يساعد تناول نصف لتر من الماء في الساعات الأولى من الصباح على تنشيط عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة طوال اليوم.

3- التخلص من السموم:

من ناحية أخرى، لا مفر من تأثير الماء على الجمال، والنتيجة الرائعة هي التخلص من السموم التي تعزز ظهور السيلوليت وحب الشباب، وينعكس الترطيب الجيد للجسم أيضًا في بشرة ناعمة ولامعة ومرنة، وكذلك في الشعر المقاوم.

4- استفادة الأعضاء الداخلية المختلفة:

يساعد الماء على منع تكون الحصوات سواء في الكلى أو في المسالك البولية أو المثانة، بالإضافة إلى منع الالتهابات والآثار الإيجابية للقلب، نظرًا لأن الجسم الرطب يحتوي على دم أقل كثافة، مما يجعل عمل القلب أسهل.

5- تحسين كفاءة العقل:

العقل مثل باقي الأعضاء الأخرى في جسمك، وعند تناول الماء سيكون عقلك أكثر رطوبة، مما يحسن كفاءتك وتركيزك، هذا هو السبب في أنه من الأفضل تناول كمية معينة من الماء قبل الامتحان أو الاختبار الفكري الصعب، ويتكون دماغك من 75٪ من الماء لذلك فإن الماء يعد الوقود الحقيقي لعمله، ومن ناحية أخرى، إذا كان العمل الذي يتعين عليك القيام به يوميًا أكثر بدنية، فإن البقاء في حالة الجفاف لن يكون مفيدًا، وستنخفض طاقتك وإنتاجيتك حتمًا.