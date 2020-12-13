ماذا سيحدث لبرج السرطان في 2021؟.. خبير أبراج يكشف أهم التوقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الكثير، وهنا يكشف لنا محمود حسن خبير الأبراج حظوظ مواليد برج السرطان خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية لعام 2021:

عام التغيرات والولادة من جديد، ربما تسعد بخطوبة أو إنجاب لأحد أفراد العائلة وسوف تتركز أحوالك العاطفية على حبيب ترتبط به وتكن له كل الود.

توقعات الحياة المالية:

أنت أمام مفترق طرق فهناك عدة مشاريع مهمة ستقوم على العمل بها وتقطف ثمار جهدك وعملك في نهاية المطاف عليك أن تتوقع أن عام 2021 مليء بالأرباح المالية بشرط التأني والصبر والتركيز.

توقعات الحياة المهنية:

سيبدأ العام بتغيرات بطيئة ربما لن تلاحظها وستظهر أمامك بعض التحديات الكبيرة عام تحتاج فيه إلى المغامرة المدروسة وستكون مطمئناً إن حكمت عقلك أولا، قد تسافر إلى مكان بعيد وتغير مكان إقامتك.

توقعات الحياة الصحية:

عام تحتاج به إلى الراحة والاهتمام بصحتك وتكمله بنجاح واستقرار وعدم تقديم التنازلات.