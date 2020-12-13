حسين الجسمي وتامر حسني يفتتحان مهرجان دبي للتسوق في 17 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - يحيي النجمان حسين الجسمي وتامر حسني حفلاً موسيقياً في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، في حفل مباشر يوم 17 ديسمبر بمناسبة انطلاق دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في بيان صحفي اليوم الأحد لدائرة دبي للسياحة "نتطلع من خلال حفلنا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق أن نعيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص".

قال الفنان المصري، تامر حسني: "سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير".

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر في السوق الموسمي بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.

وستتبع حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية جميع احتياطات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أن الحفل سيذاع على الهواء مباشرة عبر قناتي MBC ووناسة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دبي.