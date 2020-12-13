منها الماء.. 7 أطعمة ومشروبات صحية لكن احذر الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

عندما أدرك العديد مدى ارتباط الغذاء بالصحة، ركزوا على بعض الأطعمة والمشروبات وأفرطوا في تناولها للحصول على جميع العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

هناك العديد من الأطعمة الصحية التي عند الإفراط في تناولها تسبب العديد من المشاكل الصحية، كما ذكر موقع " برايت سايد".

- الجزر :

الجزر مليء بالبيتا كاروتين، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين أ، ويمكن أن يسبب البيتا كاروتين الزائد في جسمك كاروتينيميا، وهو مرض يحول بشرتك إلى اللون الأصفر، ويختفي تدريجياً مع معالجة الكاروتين ولا يسبب أي ضرر.

2- الماء :

يمكن أن يؤدي الإفراط في الماء إلى حدوث خلل في الإلكتروليت عندما لا تتمكن الكلى من معالجتها، والنتيجة الأخرى، في الحالات القصوى، هي تراكم الماء في الدماغ مما يجعله ينتفخ ويزيد الضغط لأن الجماجم البشرية لا تستطيع التمدد.

3- الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على الألياف وكمية كبيرة من الفيتامينات، ويمكن أن يساعدك أيضًا على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) والحفاظ على خلاياك بسبب محتواها العالي من الدهون الأحادية، ولكن الدهون الموجودة به لا تزال سمينة، وتحتوي حبة أفوكادو واحدة على 240 سعرة حرارية، كما أن تناول الكثير من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل انسداد الشرايين.

4-كومبوتشا:

مشروب صيني ملئ بفوائد هضمية ويقال إنه يزيد بكتيريا الأمعاء، ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على مركب يسمى FODMAP، وعندك استهلاكه بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الانتفاخ وضيق في الجهاز الهضمي.

5- الأعشاب البحرية:

تعد مثالًا نادرًا على منتج غير حيواني غني بفيتامين B12، ما يجعلها بديلاً رائعًا للحوم في النظم الغذائية النباتية، كما تم الترويج له كطعام رائع يساعدك على إنقاص الوزن بسبب محتواه الغني باليود والألياف.

ولكن تناول كميات كبيرة من اليود يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الغدة الدرقية وحتى زيادة الوزن، وقد تحتوي الأعشاب البحرية أيضًا على كميات عالية من المعادن الثقيلة اعتمادًا على مكان نموها.

6- حليب الصويا:

أطعمة الصويا غنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ب والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين عالي الجودة، ويعتبر بروتينًا كاملاً لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم صنعها، ولكن إذا كان لديك مشاكل في الغدة الدرقية، يجب الحذر لأنه قد يتداخل فول الصويا مع الأدوية الهرمونية المستخدمة لعلاج قصور الغدة الدرقية.

7- بذور الشيا:

على الرغم من بيع بذور الشيا كغذاء خارق بسبب محتواها العالي من أوميجا 3 ، لم يتم العثور على دليل حتى الآن على فوائدها الصحية، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعد امتصاص أوميجا 3 الموجود في بذور الشيا أكثر صعوبة من النوع الذي يوفره السلمون.