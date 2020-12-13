أسرة تعثر على ابنتها "المتوفية" بعد 25 عاما على فيس بوك: بقت عروسة

لايف ستايل

لا يوجد شعورا أسوأ من فقدان والدان لطفلهما، إذ فقد أب وأم في رومانيا صغيرتهما "بيل باربو" بعد مرور عدة أيام فقط من ولادتها، بعدما قال لهما الأطباء أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، لكن لم تسلم المستشفى جثمانها إلى الأسرة.

وكانت المفاجأة، أن الطفلة، بيعت إلى عائلة أمريكية، وعاشت بصحبتهما في ولاية يوتا أكثر من عقدين، لكنها لم تتعرف على أهلها الحقيقين، إلا بعد مرور 25 عامًا، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال أحد الزوجان، إنهما اكتشفا أن ابنتهما على قيد الحياة بعد مرور 25 عامًا على فقدانها، وفقدان الأمل في كونها على قيد الحياة، لكنهما توصلا إلى أنه تم بيعها لعائلة أمريكية.

كبرت الفتاة ولم تشبه ملامح والديها في شئ، لكنه تم إخبارها عندما كانت في الثامنة من عمرها من قبل العائلة الأمريكية، أنهم تبنوها وهي صغيرة، بعد أن تم بيعها لهم بواسطة أحد الاشخاص المجهولين.

عقب التحاق الفتاة العشرينية بالجامعة، انهارت علاقتها بوالديها بالتبني، بعدما زادت رغبتها في البحث عن والديها الحقيقين، وخلال العام الماضي، صادفت "بيل" وجود مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تساعد الرومانيين المتبنيين حول العالم في العثور على عائلاتهم، وعلى الفور قررت الفتاة نشر تفاصيل حياتها، وذُهلت لتلقي أحد الردود من قبل عائلاتها في خلال 48 ساعة فقط.

اكتشفت الفتاة، أن لديها شقيقين آخرين الأولى "سيمونا" 33 عاما، والثاني "فلوريان" 29 عاما، وبعد مرور نحو 3 أسابيع تحدثوا عبر الهاتف.

كانت عائلة بيل فقيرة عندما ولدت في عام 1994 ، أخبرهم الأطباء أنها مريضة وبعد مرور أيام قليلة قيل لها إنها توفيت، وتم دفنها من خلال العاملين بالمستشفى.