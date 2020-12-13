زيت هندي قديم يحل أصعب مشاكل الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - يُطلقون عليه لقب "سيد الشعر" في الحضارة السنسكريتية نظراً لفوائده العديدة في مجال العناية بالشعر وحل أصعب مشاكله.

إنه زيت "بهرنجراج" الهندي المستخرج من نبتة "الماهاكاني" المعروفة بكونها ملكة الأعشاب. فما هي أفضل الوسائل لاستعماله وأي حلول يقدمها لمشاكل الشعر، وفق ما ذكر موقع " العربية".

أظهرت دراسة قامت بها صحيفة "جورنال أوف إيتنوفارماكولوجي" الطبية العريقة غنى زيت "بهرنجراج" بالفيتامينات من فئة D وE بالإضافة إلى المغنيسيوم، والكلسيوم، والحديد، ومضادات الأكسدة. وهذا ما يفسّر مفعوله في مجال العناية بالشعر وفروة الرأس على السواء.

يعالج مشكلة القشرة

يتمتع هذا الزيت بفعالية كبيرة في علاج مشكلة القشرة، كونه يساهم في ترطيب فروة الرأس والشعر.

وللتخلص من القشرة يُنصح بتدليك فروة الرأس بالقليل من هذا الزيت وتركه طوال الليل، ثم شطف الشعر جيداً بخليط الماء وخل التفاح قبل غسل الشعر بالشامبو، الذي نستعمله عادة. يُستعمل هذا العلاج مرة أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.

يعيد الحيوية إلى الشعر

يتمتع هذا الزيت بفعالية كبيرة في مجال إعادة الحيوية للشعر، كما يعالج مشكلة الأطراف المتقصفة ويعزز لمعان الشعر. يكفي خلط القليل من زيت "بهرنجراج" مع الكمية نفسها من زيت السمسم وزيت جوز الهند، والاحتفاظ بالخليط في عبوة رذاذة يُرش منها على الشعر الجاف والخشن يومياً لتقويته، وتنعيمه، وتعزيز لمعانه.

لترطيب الشعر الفاقد للحيوية بالعمق، يُنصح بتحضير حمام زيت عبر تطبيق زيت "بهرنجراج" الدافئ على جذور الشعر ثم تدليكه لبضع دقائق قبل لف الشعر بمنشفة ساخنة وتركها لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً وغسله بالشامبو.

يؤمن وقاية من الشيب المبكر

يؤمن زيت "بهرنجراج" حلاً لمشكلة الشيب المبكر كونه يعزز اللون الطبيعي للشعر بفضل احتوائه على خضاب ملونة تساهم أيضاً في إخفاء الشيب عندما يكون في مراحله الأولى.

يُنصح بتحضير حمام زيت عبر خلط القليل من هذا الزيت مع الكمية نفسها من زيت الأملا، ثم تدليك جذور الشعر بهذه الخلطة وتركها على الرأس طوال الليل قبل شطف الشعر جيداً في صباح اليوم التالي وغسله بالشامبو.

ينشط نمو الشعر

يساهم هذا الزيت في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تأمين العناصر الغذائية المفيدة إلى بصيلات الشعر.

يُنصح بتدليك القليل من زيت "بهرنجراج" الدافئ على فروة الرأس وتركه عليها لساعة أو أكثر قبل شطفه جيداً بالماء وغسل الشعر بالشامبو.

يعالج مشكلة تساقط الشعر

يساهم تأمين العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن إلى الشعر في الحد من مشكلة التساقط. وهذا ما يفعله زيت "بهرنجراج" لدى استعماله بانتظام على جذور الشعر، على أن يُستخدم بشكل علاج أسبوعي يمتد على 3 أشهر للحصول على النتائج المرجوة.

يُنسب إلى هذا الزيت أيضاً فعاليته في علاج مشكلة الصلع التي تظهر في أماكن محددة من الرأس. وفي هذه الحالة يتم تدليك المنطقة المعالجة بالقليل من هذا الزيت كل مساء قبل النوم.