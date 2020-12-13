شفاه ممتلئة من دون عمليات تجميل!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على شِّفاه ممتلئة، وتظنين أنَّه لا يُمكن تحقيق ذلك إلا بالعمليَّات الجراحيَّة، فأنت مخطئة؛ لأنَّ هناك الكثير من الطُّرق الطبيعيَّة التي من شأنها أن تمنحك شفاهاً ورديَّة وممتلئة، من دون الخضوع للحقن أو غيرها من الحلول الجراحيَّة

لشفاه ممتلئة

تكبير الشفاه

1- احصلي على فرشاة أسنان ناعمة، وقومي بفرك شفاهك بها بخفَّة لمدَّة دقيقة، ثمَّ قومي بوضع نقطة من الفازلين أو عسل النَّحل على الفرشاة، ثمّ افركي الشِّفاه بها مرَّة أخرى، قبل الانتهاء إلى غسلها بقليل من الماء الدافئ.

*ستجدين في الحال أنَّ شفاهك قد انتفخت قليلاً، وأصبحت ورديَّة اللون، وناعمة الملمس، إذ إنَّ الفرشاة تُساعد في تقشير الخلايا الميتة داخل نسيج الشِّفاه، وحركات الفرك البسيطة تساعد في تنشيط الدورة الدمويَّة، ما يوفِّر تدفُّق الدَّم واحمراراً طبيعيّاً لشفاهك.

2- ادمجي زيت النّعناع أو زيت القرفة مع بلسم الشِّفاه الخاصّ بك، ثمّ افركي شفاهك به. قد تشعرين بوخز خفيف نتيجة استخدام الزَّيت، ولكنه سيختفي بعد لحظات، والنَّتيجة شفاه ورديَّة اللون، وممتلئة المظهر، فهذه الزُّيوت منشِّطة للدورة الدمويَّة، ويمكنك وضعها طوال اليوم.

* يفضَّل استخدام زيت القرفة في الشِّتاء، وزيت النّعناع في الصيف؛ لأنَّ النعناع يُعطي إحساساً بالانتعاش.

3- اصنعي مقشِّراً طبيعيَّاً لشفاهك، واستخدميه مرَّة واحدة أسبوعيَّاً؛ ولصنع المقشِّر ما عليك سوى دمج ملعقتين صغيرتين من السُّكر، مع بضع قطرات من زيت النّعناع أو القرفة، ثمَّ ضعيه على شفاهك، مع تدليك الشفاه لدقيقتين، بعدها اغسلي شفاهك بقليل من الماء الدافئ، ثمَّ ضعي القليل من بلسم الشِّفاه الممزوج بزيت القرفة أو النّعناع، وستلاحظين الفرق باللون والملمس حالاً.

4- ويمكنك تناول بعض الطَّعام الحارّ قبل أيِّ مناسبة مهمَّة، حيث إنَّ الفلفل له تأثير رائع على الشَّفاه، لاحتوائه على مادَّة "الكابسكين" التي تحفِّز الخلايا، وتنشِّط الدَّم.

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