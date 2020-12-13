كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - تشتهر النجمة الهندية بريانكا شوبرا بشعرها الطويل الصحي واللامع، فهي تعرف تماماً متطلباته وحاجاته، مما يجعلها تمدها بالمكونات والمغذيات المفيدة لنموه بشكل صحيح والحفاظ على حيويته وجماله. وتعد العناية بالشعر إحدى الأولويات بالنسبة الى بريانكا، لأنها تعتبره مصدر ثقتها بنفسها وأنوثتها وجمالها، ومن المهم إيلاؤه الاهتمام اللازم.

وفي هذا المقال، نرصد لك أسرار بريانكا شوبرا لشعر صحي لامع وناعم.



غسل الشعر يومياً

Pantene's Smooth and Sleek



على عكس كثيرات من النساء، تواظب النجمة بريانكا سوبرا على غسل شعرها بشكل يومي، وتدليك فروة رأسها بأطراف أصابعها، فهذه الخطوة تشعرها بأن شعرها استعاد حيويته. ويعد شامبو بانتين المفضل لدى بريانكا، كونه يرطب ويغذي شعرها في الأعماق، من دون أن يلحق به أي ضرر.

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تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند



تأثرت النجمة بريانكا شوبرا بشدة بتقاليد الجمال الهندية، من بينها تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند، الذي تعتبره العلاج السحري لمختلف مشاكل الشعر، وقد ورثت هذه العادة من جدتها ووالدتها. فهي تقول أن زيت جوز الهند مفيد لفروة الرأس وتعزيز نمو الشعر وطوله وقوته، إذ تقوم بتسخين الزيت قليلاً، وتدلك به شعرها وفروة رأسها، ثم تلف شعرها بمنشفة ساخنة ليتغلغل في فروة الرأس بشكل أسرع، وتتركه لمدة ساعتين. بعدها تغسل شعرها على الطريقة الاعتيادية، علماً أنها تطبق زيت جوز الهند على شعرها مرتين في الشهر، وأحياناً تتركه على شعرها طوال الليل.

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استخدام ماسك الشعر مرة أسبوعياً

Kiehl's Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak



لمنع تطاير الشعر والحفاظ عليه ناعماً، تستخدم النجمة بريانكا شوبرا ماسك الشعر Kiehl's Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak مرة في الأسبوع، فهو يحتوي على زيت الأفوكادو وزيت الزيتون، اللذين يشكلان علاجاً فعالاً للشعر الجاف والهايش والمتطاير، حيث يغذي الشعر ويقويه ويرطبه في العمق، ويعيد إليه مظهره الصحي اللامع.

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ماسك الزبادي والعسل والبيض

ماسك الزبادي والعسل والبيض

شاركت بريانكا شوبرا في إحدى المرات مقطع فيديو في حسابها على إنستقرام، حضرت خلاله ماسك للشعر من المكونات الطبيعية، حيث مزجت القليل من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل وبيضة واحدة، وطبقت المزيج على شعرها وتركته لمدة نصف ساعة. حيث تؤكد أن هذا الماسك يغذي ويرطب الشعر ويمنحه ملمساً حريرياً.

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