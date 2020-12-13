رسالة مؤثرة من أحمد مجدي لشقيقته بعد عقد قرانها: بنتي اتجوزت

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، بعقد قران شقيقته الصغرى "رشا"، أمس، في حفل اقتصر على أقارب الأسرتين وأصدقائهما، نشر صورا منه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق مجدي: "صعب أعبر عن سعادتي وامتناني للحياة في يوم زي ده، أختي الصغيرة اتجوزت، أختي اللي باعتبرها بنتي، كده إخواتي الجمال الاتنين اتجوزوا، وبتمنى لهم السلام والصحة والسعادة.. بحبكم".

وتفاعل المتابعون مع ألبوم الصور الذي نشره أحمد مجدي بالإعجابات والتعليقات: "ألف مبروك"، "ربنا يسعدكم دايمًا"، "ألف مبروك يا حبايبنا"، "فستانها كان حلو أوي".

وكان المخرج مجدي أحمد علي، نشر من قبل صورا من خطوبة ابنته، معلقًا عليها: "خطوبة رشا مجدي آخر العنقود، عقبالكم جميعًا"، واقتصر الحفل أيضًا، وقتها، على الأسرتين، للالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي

يذكر أيضًا أن المخرج مجدى أحمد علي، يعكف حاليًا على الانتهاء من إخراج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب"، بطولة أحمد وفيق ومحمود قابيل وأحمد مجدي ومصطفى سالم وعبير صبري وسهر الصايغ ومنه فضالي.

أحمد مجدي

وشارك الفنان أحمد مجدي، في مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة ياسمين صبري، وبمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم أيتن عامر، أشرف ذكي، ومحمود البزاوي، ودياب، وهبة مجدي، وإخراج مرقس عادل.

وتألق الفنان أحمد مجدي، مؤخرا، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وارتدى إطلالة سيمي فورمال، اعتمد فيه على لون واحد، إذ ارتدى هاي كول وبنطلون باللون الأبيض، منسقًا معهم بليزر بنفس اللون.