الامارات | تعرّف كيف حارب النجم شاروخان "كورونا" في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف كيف حارب النجم شاروخان "كورونا" في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير اليوم أن إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها الممثل الهندي شاروخان قامت بالتبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة تايمز أوف انديا أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل.

وقال شاروخان" سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة".

وأضاف" أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضا".

وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه القادم" باثان"، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام.

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