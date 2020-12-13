كتب: هن - 09:03 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بالبارميزان والريحان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل أصابع الدجاج المقرمشة بالبارميزان والريحان صدور دجاج ملح وفلفل ملعقة صغيرة بودرة الثوم زيت ملعقة صغيرة بودرة البصل عصير ليمون خلطة دجاج كريسبي مستردة طماطم ثوم ريحان دقيق شوفان جبنة بارميزان بيض سمسم لبن للتقديم كاتشب بطاطس شبس مايونيز مستردة طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بالبارميزان والريحان للتتبيلة في بولة يخلط البيض مع اللبن ثم يغمس في خليط البيض ثم في خلطة الدجاج الكرسبي مع الشوفان المطحون ثم تقلى في الزيت. وتقدم مع صوص الطماطم بالبرميزان. وتقدم مع البطاطس الشبس والكاتشب والمايونيز والمستردة.

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