ابتكري في أطباق الحلو المقدمة لأطفالك، وحضري لأسرتك طاجن بليلة في الفُرن، بخطوات سهلة وسريعة، وبمذاق مميز. مقادير طاجن بليلة قمح بليلة مسلوق سكر زبيب لبن جوز هند قشطة بلدي نشا طريقة عمل طاجن بليلة اخلطي القمح المسلوق مع السكر، ثم رصيه في الطاجن ضيفي اللبن والنشا المذاب به والزبيب وجوز الهند والقشطة ضعي الطواجن في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم ساخنة

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن بليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.