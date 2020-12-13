5 أطعمة طبيعية تمنع تساقط الشعر: البطاطا وكبد الدجاج

صحة

تساقط الشعر من أكثر الأمور التي تسبب إزعاجًا بالنسبة لأصحابها، خاصة الفتيات، إذ أن التساقط بصفة مستمرة يمكن أن يؤدي إلى الصلع، لكن يمكن منع الأمر المزعج بالنظام الغذائي الصحي.

وبحسب ما ذكره موقع "هيلث لاين" الصحي، فإن الأطعمة الغنية بالبيوتين، تعزز من نمو الشعر وتقوي من بصلاته، وهذا ما يمنع تساقط الشعر بغزارة.

الفاصوليا

الفاصوليا معروفة أنها غنية بالبيوتين، المعروف بـ"فيتامين ب 7"، الذي يحتوي على معادن وعناصر غذائية أخرى تحسن صحة الشعر.

البازلاء

واحدة من أنواع البقوليات التي تحتوي علي البروتين والبيوتين، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ألياف غذائية، الأمر الذي يجعل منها عنصرا مناسبا لتجديد أنسجة البشرة وفروة الرأس.

البيض

تشمل البيضة الواحدة على 10 ميكروجرام من البيوتين، وهو ما يعادل 33% من احتياجات الجسم لفيتامين ب 7 يوميا.

وينصح بأن يكون البيض مطهيًا جيدًا حتى يحسن من امتصاص البيوتين في الدم، وهو ما يحسن صحة الشعر.

كبد الدجاج

يحتوي كبد الدجاج على أعلى نسبة من البيوتين، وهو ما يحسن صحة الجسم والشعر والبشرة.

البطاطا

غنية بالبيوتين، وهو ما يجعلها عنصرا فعالا في الحماية من التهابات فروة الرأس الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي.

وتتعدد الأعراض التي تشير إلى تساقط الشعر، فبحسب "مايو كلينك"، منها سقوط عدد كبير من خصلات الشعر عند تصفيفه، وسقوط الشعر عند غسله بالماء، ووجود خصلات على الوسادة عند الاستيقاظ من النوم.

أسباب الإصابة بمرض تساقط الشعر

أما عن الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، بحسب "مايو كلينك"، فمنها:

- الإصابة باضطرابات في الهرمونات بسبب الحمل والولادة وإصابة الغدة الدرقية وانقطاع الدورة الشهرية لأسباب مختلفة.

- الاعتماد على تسريحات الشعر، التي تشد الخصلات بشدة يسبب تساقط الخصلات، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مرض الثعلبة، المسبب لظهور فجوات واضحة في فروة الرأس.

- تسبب الآثار الجانبية للمكملات الغذائية وبعض الأدوية، تساقط خصلات من الشعر، مثل أغلب العقاقير المستخدمة في علاج الاكتئاب والنقرس والسرطان ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل.

- التعرض لصدمة نفسية أو ضغط عصبي عال يؤثرا سلبا على الجسم، مؤديا إلى تساقط الشعر.

- استعمال وصفات طبيعية للشعر، تحتوي على "زيوت ساخنة"، يمكن أن تسبب التهاب بصيلات الشعر، وتساقطه باستمرار.