"أمير" يبحث على عروس بإعلان على فيس بوك: "عاوزها بعيالها"

علاقات و مجتمع

على إحدى المجموعات السرية الخاصة بالرجال، قرر أحدهم ويُدعى "أمير. ف" في العقد الثاني من عُمره، البحث عن عروس بإعلان على "فيسبوك".

"أبحث عن عروس تتمتع بالخلق الحسن، والمعاملة، من القاهرة، ويُفضل أن تكون أرملة أو مُطلقة ولديها أولادها".

هكذا دُون "أمير" من محافظة سوهاج منشوره، منتظرا الرد، من "صاحبة النصيب"، رُبما يكون الطلب غريبًا فهو يبحث عن امرأة سبق لها الزواج، ولديها أطفال، ما جعل منشوره يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بين عبارات الاستفسار المُرفقة به، والفضول، أو حتى السخرية من الطلب واعتباره "مزحة".

تكهنات برأس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها "أمير" خلال حديثه لـ "هن"، قائلًا: "أنا اتجهت للإعلان على الفيسبوك بمشورة واحد من صحابي، لأني مش من القاهرة ومعرفش حد فيها فكان ده الطريق الأقرب".

وعن طلبه، بأن تكون سبق لها الزواج، أشار إلا أنه رجل أرمل، ولديه طفلتان توأم، تبلغان من العُمر عامين، ما يجعلهما بحاجة إلى رعاية: "تعبان بيهم، وعاوز واحدة تكون أم، عندها عيال تحس بيهم وتربيهم مع عيالها".

وتابع: "أنا مغترب ولازم زوجة من القاهرة تبقى جنب شغلي وأجيب بناتي ونعمل أسرة هنا".

واختتم الشاب الذي يعمل موظفًا في أحد مصانع الأدوات المنزلية:"أنا مقصدش معاكسات ولا حاجة، لو كنت في البلد على الأقل كنت هدور بين معارفي بس هنا أنا معرفش حد، ومش قدامي طُرق تانية".