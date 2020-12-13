الامارات | القرية العالمية إلى «غينيس» مجدداً بأكبر تذكرة دخول في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية إلى «غينيس» مجدداً بأكبر تذكرة دخول في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت القرية العالمية بدبي في تحقيق رقم قياسي جديد في «غينيس» للأرقام القياسية عبر «أكبر تذكرة دخول» في العالم، الذي يعد الرقم السادس من أصل 25 رقماً تسعى الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إلى تحطيمها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي.

واحتفلت القرية، الخميس الماضي، بتسجيل اسمها مجدداً في «غينيس» للأرقام القياسية بأكبر تذكرة دخول في العالم (1.02 متر مربع)، عند بوابة العالم، بحضور ممثل رسمي من «غينيس» للأرقام القياسية، الذي قام بدوره بفحص التذكرة والتحقق من مطابقتها للشروط والإعلان رسمياً عن قبول المحاولة. وستعرض تذكرة الدخول الأكبر في العالم ضمن مجموعة المعروضات في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! في القرية العالمية طوال الموسم.

كما أطلقت القرية، بالتزامن مع ذلك، إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة من التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها.

وتعد التذاكر المحدودة الإصدار، المحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم، وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

وقالت مدير إدارة تنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية، جاكي الينبي: «رحبت القرية على مدى مواسمها الـ25 بالعديد من الضيوف، الذين كبروا مع هذه العلامة لتغدو جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، ودائماً على رأس قائمتهم للوجهات الترفيهية التي يزورونها في الإمارات».

وأضافت: «تعد التذكرة الفضية المحدودة الإصدار هدية تذكارية فريدة من نوعها لضيوف القرية العالمية، بإمكانهم الاستفادة منها في موسم اليوبيل الفضي، والاحتفاظ بها كذكرى مميزة من هذا الموسم التاريخي ومن الرقم القياسي العالمي».

وطرحت التذاكر المطلية بالفضة، المحدودة الإصدار، التي يبلغ عددها 2500 تذكرة، عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الجديدين للقرية العالمية، حتى نفاد الكمية. وتمنح هذه التذاكر الضيوف إمكانية الدخول لـ25 مرة خلال الموسم الـ25 الحالي، مع الاحتفاظ بالقطعة التذكارية.

جاكي الينبي:

• «(القرية) أطلقت التذكرة الفضية هدية تذكارية فريدة لضيوفها، وتعد نسخة مصغرة من التذكرة الأكبر في العالم».

• تذكرة الدخول الأكبر في العالم تُعرض في متحف ريبليز.

• 1.02 متر مربع يبلغ قياس التذكرة.

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