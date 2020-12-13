الامارات | «العويس الثقافية» تنظم مهرجانها الشعري الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس الثقافية» تنظم مهرجانها الشعري الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مهرجاناً شعرياً كبيراً، بعنوان: «مهرجان العويس الشعري الأول.. تحية للشاعر الراحل سلطان العويس»، بمشاركة نخبة من الشعراء العرب، وذلك عبر منصة زووم الافتراضية، في الساعة السابعة مساء يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتبث وقائع المهرجان مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. ويشارك في المهرجان الشعراء: صالحة غابش وكريم معتوق ومحمود نور من الإمارات العربية المتحدة، وأحمد الشهاوي من مصر، ويوسف أبولوز من فلسطين، وقمر صبري الجاسم من سورية، وجاسم الصحيح من السعودية، وعارف الساعدي من العراق، ومحمد عبدالقادر سبيل من السودان، ومحمد بابا حامد من موريتانيا، وهمدان دماج من اليمن. ويدير وقائع المهرجان إبراهيم الهاشمي من الإمارات، وعبده وازن من لبنان. يأتي المهرجان إحياءً لقيمة الشعر في الحياة العامة، وتثميناً لدور الشاعر الملهم والباعث على الأمل في المجتمع، حيث يعد الشعراء المشاركون في هذا المهرجان من ألمع الأصوات الشعرية، التي ثابرت على كتابة الشعر، رغم متغيرات الطقس الإبداعي الذي تمر به المنطقة العربية. ودأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على إقامة المهرجانات والندوات والحلقات النقاشية، ذات القيمة الفكرية التي تضيف للرصيد الثقافي الكبير الذي رسخته المؤسسة منذ تأسيسها عام 1987، وحتى الآن، فضلاً عن توثيق كل الأنشطة الفكرية، وإصدارها في كتاب قيم. وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد فَعَّلت أنشطتها عبر الفضاء الافتراضي، خلال جائحة «كورونا»، ونظمت العديد من الأنشطة الثقافية والحلقات النقاشية والملتقيات الفكرية والمعارض الفنية والأفلام الوثائقية، التي كان لها صدى كبير في الحياة الثقافية.

- «تحية للشاعر الراحل سلطان العويس».. بمشاركة عربية واسعة تثميناً لدور الشاعر الملهم.

- ضيوف المهرجان: صالحة غابش، كريم معتوق، محمود نور، أحمد الشهاوي، يوسف أبولوز، قمر صبري الجاسم، جاسم الصحيح، عارف الساعدي، محمد عبدالقادر سبيل، محمد بابا حامد، وهمدان دماج.

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