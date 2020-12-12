خالد الجندي ناصحا النساء: لو طلقك خليكي في بيته عشان الطلقة تقع

علاقات و مجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل خاطب الرسول الكريم في بداية سورة الطلاق في قوله "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"، ليؤكد أنه لا يوجد طلاق عشوائي ولا يوجد طلاق وليد اللحظة أو بالصدفة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن الطلاق يكون بخطة ودراسة، فالزواج لا يحدث بالصدفة ويحتاج إلى خطة واستعداد وتجهيز، وهو ما يحتاجه الطلاق أيضًا، ومنه حساب فترة العدة بعد الطلاق، لأنه خلال فترة العدة تكون المرأة على ذمة زوجها.

وتابع: "لهذه الحسابات أنا أقول عن الطلاق الشفوي كلام فارغ، لا قيمة له، لأن من يطلق شفويا لا يحصي العدة، فشرط إحصاء العدة أن تكون الزوجة بمنزل زوجها، وهو ما لا يحدث مع الطلاق الشفوي، فغالبا ما ينفصل الزوجان عقب وقوع الطلاق الشفوي بينهما".

وعلى جانب آخر، أوضح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آفة الكثيرين من الناس أنهم يقرأون القرآن الكريم ولا يتدبرون معانيه، ما جعل سلوك البعض في وادِ والقرآن في وادِ آخر، موضحًا أن هناك من يتدبر القرآن الكريم ويعمل به، وآخرون لا يتجاوز تراقيهم، ولا يعملون به رغم أنهم يدعون الإيمان.