استشاري صحة نفسية: الطفل مراية لوالديه وكلمة بحبك بتفرق في التربية

علاقات و مجتمع

قال الدكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري التربوي، إن اعتراف الأب والأم بالحب تجاه أطفالهما، مهم جدا لتربية الطفل بطريقة صحيحة، موضحا أن الوالدين يكون من السهل عليهما قول ذلك للطفل حتى عمر سنيتن أو ثلاث، ولكن حين يكبر الطفل "بيتكسفوا ياخدوا ولادهم في حضنهم، خاصة الرجالة".

وأضاف ماجد، خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، أن أول شيء يجب نقله لأولادنا، هو مفهوم أنا بحبه بدون شروط، وبحبه في كل الأحوال رغم ما فعله، فمن الخطأ أن نقول لأطفالنا أننا أصبحنا لا نحبهم حين يقومون بأفعال خاطئة.

وتابع استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري التربوي: "من المهم أيضا معرفة كيف نوصل للحب لأولادنا، لأننا مختلفين في طريقة استقبالنا للحب، فهناك من يحب الكلام، وآخر يحب الهدايا أكثر، وآخر تكفيه نظرة، ونوع آخر يحتاج للمشاركة في الأنشطة".

واشار إلى أنه من الضرورة أيضا أن نكون قدوة لأولادنا، فلا يمكن أن تطلب منهم أن يتغيروا، وأنت لا تسطيع تغيير نفسك كأب، قائلا: "ولادنا عبارة عن مراية لينا، فأنا مش المفروض أحاول أصلح المراية، المفروض أصلح نفسي الأول، فمينفعشي تطلب من طفل يبطل سجاير، ووالده مدخن".

وأوضح أن الطفل وهو صغير يكون عبارة عن ذاكرة يجري التخزين عليها، فمن الضروري أن يأخذ الآباء في اعتبارهم كل تصرف يقومون به أمام أولادهم، لأنه سيؤثر على تصرفهم.

وأردف ماجد، أن من المهم أيضا أن يضع الآباء قوانين ثابتة ومحددة في بيتهم، مثل أي بلد يحكمها الدستور والقانون، تسري عليهم أولا ثم يحاولون أن يفرضوها على الأبناء، فكل شيء يجب الاهتمام به خلال مرحلة الطفولة بالأخص، لأن 95% من المشاكل النفسية التي يعاني منها الإنسان على مدار حياته ترجع لطفولته كيف كانت وما الذي تأثر به خلالها.