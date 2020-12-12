مريم قلب الإسماعيلي.. حكاية طفلة مصابة بالسرطان: أمها هتتبرع لها بالنخاع

علاقات و مجتمع

"مريم قلب الإسماعيلي".. هاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مُرفق بصورة لفتاة يحمل وجهها ملامح الطفولة والبراءة.

مريم، صاحبة الـ12 عاما، تهوى وتعشق النادي الإسماعيلي، ورغم ابتلائها بمرض سرطان الدم، إلا أنها لا تحلم سوى بفوز الإسماعيلي في كل مبارياته المقبلة.

ودعمصا لحالة مريم، أطلق عُشاق الدراويش الـ"هاشتاج" عقب تواصل والدة الطفلة مع النادي، والاستجابة لطلبها، ليقرر مُشجعو الإسماعيلي، تدوين الهاشتاج مطالبين اللاعبين بالفوز، متمنين الشفاء العاجل للطفلة.

رسالة من الأم ورئيس النادي يدعمها

كانت والدة الطفلة، حاولت التواصل مع إدارة النادي الإسماعيلي، من خلال إرسالها رسالة تُفيد بحالة ابنتها، مؤكدة أنها تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها، متمنية فوز الدراويش فى مواجهة الأحد المقبل أمام النادي المصرى البورسعيدي، حتى ترتفع روحها المعنوية.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، تواصل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى مع والدة الطفلة للاطمئنان على صحتها وتقديم الدعم الذي من الممكن أن يساعد في سرعة تعافيها من المرض.

وقال "عثمان": "أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكي بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبي الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدوري والتتويج بكأس البطولة العربية".

جمهور الدراويش يطالبون الدعاء لمريم

لم يمر الكثير إلا وانتشرت صورة الفتاة بقصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهور الإسماعيلي، لاعبيه بالفوز واهدائه للطفلة، حتى ترتفع روحها المعنوية.

النادي المصري يتضامن مع مريم

لم يتوقف الأمر على دعم النادي الإسماعيلي وجماهيره فقط للطفلة، حيث قرر النادي المصري البورسعيدي، المُقرر له أن يلتقي "الإسماعيلي" مساندتها أيضًا خلال منشور عبر صفحتهما الرسمية.

ودونت الصفحة: "على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بمتابعة نادي الإسماعيلي الشقيق، انتشرت هذه الصورة - للفتاة مريم المصابة بسرطان في الدم والتي تطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز في مباراة الغد أمام المصري لأن هذا الأمر سيسعدها ويرفع من معنوياتها".

وتابعت الصفحة: "نحن بدورنا ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي المصري نرسل برقية حب لابنتنا العزيزة مريم، ونؤكد لها أن شفاءها العاجل بمشيئة الله تعالى أهم لدينا جميعًا من أية بطولات ومباريات قد نتنافس فيها، وأن الجميع داخل بورسعيد الباسلة يدعو بكل صدق لها ولكل المرضى في كل مكان بالشفاء العاجل بمشيئة الله تعالى".

النادي الإسماعيلي يرد: مريم فرحانة

من جانبه، أعلن علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، تواصله بوالدة الفتاة المُصابة، عاشقة الدراويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودون "وحيد" قائلًا: "تواصلت مع والدة مريم، وبتوصل رسالة بتقول جمهور الإسماعيلي أنتم أعظم جمهور، ومريم شافت وقرأت كل ماكتب عنها وروحها المعنوية ارتفعت، وستجري جراحة نقل نخاع من والدتها الثلاثاء بإذن الله خارج مصر".

وتابع: "مريم هتتابع الماتش يوم الأحد ووالدتها بتقول البنت فرحت قوي وسعيدة بموقف إدارة النادي واللاعبين والجمهور، دعواتكم لها ربنا يقومها بالسلامة وترجع مصر وهنستقبلها داخل النادي باذن الله".