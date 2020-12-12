3 خلطات مجربّة لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - عندما تفكرين في حلول لمشاكل بشرتك، ستجدين أن العسل هو الخيار الأنسب لتنعيم البشرة، والليمون هو الخيار الأنسب لتفتيح البشرة، ولكن ماذا عن النتيجة؟

بالتأكيد أنك وجدت أن بعض الأقنعة ليس لها نتيجة فعالة، ولعل السبب في ذلك هو عدم اعتمادك على تكنيك المزج بين المكونات المختلفة، فالليمون يقوم بتفتيح البشرة، ولكنه يحتاج إلى أحد العناصر ليتفاعل معها، كما أن الملح يحتاج إلى عنصر ملين حتى يقوم بتقشير البشرة بفعالية، حتى القهوة لن تقوم بتخليصك من السيلوليت إلا إذا قمتِ بمزجها مع القليل من زيت الزيتون.

تعلمي تقنيّة المزج بين العناصر للحصول على بشرة ناصعة في ما يلي:



1. تفتيح البشرة

تفتيح البشرة



المكونات:

• ملعقة من كربونات الصوديوم.

• ملعقة من الليمون.

الطريقة:

- امزجي الليمون مع كربونات الصوديوم، واتركيه لدقيقة حتى يهدأ التفاعل.

- استخدميه على مناطق بشرتك الداكنة.

- استرخي لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء.





2. إزالة الهالات السوداء

إزالة الهالات السوداء



المكونات:

• حزمة من البقدونس.

• ملعقتين من الزبادي.

الطريقة:

- اغسلي حزمه البقدونس جيداً، ثم ضعيها في المفرمة مع الزبادي.

- استخدميها كقناع لطيف تحت عينيك لمدة ربع ساعة مرتين أسبوعياً، وستجدين أن الهالات السوداء تخف تدريجياً؛ بسبب قيام مزيج البقدونس مع الزبادي بتنشيط الدورة الدموية، وتغذية هذه المنطقة الحساسة.



3. تقشير البشرة

تقشير البشرة



المكونات:

• نصف كوب من الملح.

• نصف كوب من العسل.

الطريقة:

- امزجي الملح مع العسل حتى تحصلي على مزيج متماسك، ويمكنك أن تقومي بإضافة ملعقة من زيت اللوز حتى يصبح المزيج أكثر ليونة.

- افردي المزيج على كامل جسمك مع التدليك الدائري الخفيف لمدة دقيقتين.

- اتركي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم ابدئي بفركه باستخدام الليفة والماء الدافئ.

تابعي المزيد:جفاف الجلد في الشتاء لدى المراهقات