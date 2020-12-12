أسرار تكمن وراء مكياج نيكول كيدمان الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تتميز النجمة نيكول كيدمان بجمال آخاذ جعلها ملهمة جمال لدى كثيرات من النساء والفتيات حول العالم، خصوصاً بشرتها المضيئة والمتوهجة وعينيها اللامعتين. ورغم تقدمها في السن، لا تزال تتمتع بإطلالة شابة تعززها بمكياج طبيعي يمنحها بشرة مثالية، شفاهاً متوردة، وعينين مشرقتين... فماذا في حقيبة مكياج النجمة نيكول كيدمان، وما هي المستحضرات التي تستخدمها عند تطبيق مكياج، والتي تساعدها في الحصول على مكياج طبيعي متوهج خلال خمس دقائق؟ إليك الإجابة في هذا المقال.



مرطب الوجه La Mer moisturiser

La Mer moisturiser



في البداية، تمد النجمة نيكول كيدمان بشرة وجهها بجرعة كافة من الترطيب اللازم، الذي يجعل بشرتها سلسة وندية طوال الوقت، باستخدام مرطب الوجه La Mer moisturiser، فهو يغذي البشرة ويرطبها بفضل المكونات والنباتات المغذية الموجودة في تركيبته، في مقدمها: شاي الليمون المشتق من الليمون الحامض. إضافة ال ذلك، يجدد هذا الكريم بشرة الوجه ويعمل على إصلاح الجلد التالف.

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الفاونديشنClé de Peau’s matte liquid Radiant Fluid foundation

Clé de Peau’s matte liquid Radiant Fluid foundation



يعد هذا الفاونديشن من أهم مستحضرات المكياح بالنسبة الى النجمة نيكول كيدمان، فهو يوفر لها تغطية مثالية للبشرة تدوم طوال اليوم، ويمنحها توهجاً وإشراقة طبيعيين، فضلاً عن أنه يغذي البشرة ويرطبها بشكل مكثف، ويتوافر بدرجات عدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة.

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بلاش Glossier’s Cloud Paint

Glossier’s Cloud Paint



يُعتبر Glossier’s Cloud Paint أحمر الخدود المثالي لمظهر متورد بشكل طبيعي، وهو أحد المستحضرات التي لا تفارق حقيبة النجمة نيكول كيدمان، إذ ينساب على الخدين بسلاسة ليمتزج مع البشرة ويتوحد معها، وذلك بفضل تركيبته الهلامية القابلة للبناء والمزج. ويتم تطبيقه إما بواسطة فرشاة كريم الأساس أو أطراف الأصابع. وتضع كيدمان طبقة رقيقة من هذا البلاش على خديها للحصول على توهج طبيعي متدفق من الداخل.

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ماسكرا Hourglass Caution Extreme Lash mascara

Hourglass Caution Extreme Lash mascara



تعد هذه الماسكرا إضافة رائعة الى مجموعة مستحضرات المكياج الخاصة بالمرأة، حيث بالإمكان الاعتماد عليها للحصول على عينين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً خلال ثوان. ولذلك هي من المستحضرات المفضلة لدى النجمة نيكول كيدمان، حيث تتكون من الشمع الصلب واللين، الذي يمنح الرموش كثافة وطولاً مع كل ضربة من فرشاتها ذات الحركة المزدوجة، والتي تتشابك مع فرشاتين فرديتين في فرشاة واحدة، لتغطي الرموش بزاوية 360 درجة كاملة. كما أنها لا تتلطخ أو تتكتل عل الإطلاق.

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