معلومات عن عائشة عثمان: متزوجة من رجل أعمال وتستعد لـ3 تجارب فنية

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بعد النجاح الذي حققته الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في تقديم برنامجها "عائشة شو"، الذي عرض على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، تخوض حاليًا أولى أعمالها الفنية في مصر، إذ تستعد لبطولة عملين دراميين بالإضافة إلى تجربة سينمائية.

وتشارك عائشة، في الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة"، مع الفنانة هالة فاخر، بالإضافة إلى مسلسل "جروبي"، مع الفنان فتحي عبدالوهاب، بالإضافة إلى فيلم سينمائي.

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات عن الإعلامية التونسية عائشة عثمان.

- إعلامية تونسية بدأت الظهور من خلال قناة "حنبعل" بتقديم برنامج "مع عائشة".

- انتقلت بعد ذلك إلى قناة التاسعة التونسية، وقدمت برنامج يحمل الاسم ذاته، واستضافت عددا من النجوم التونسيين، في الفترة من 2016 إلى 2018.

- في شهر سبتمبر من عام 2016، تزوجت من رجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل.

- قدمت برنامج عن التجمیل على قناة "النهار" الجزائرية بعنوان "مون اسبوار".

- تعرضت للانتقادات مع بداية تقديم برنامجها "عائشة شو"، بسبب عرضه على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، ورجح البعض أن فريق الإعداد الخاص بها لديه انقسامات.

- قدمت برنامج "عايشة بالبيت" خلال افترة حظر التجوال، وكان عبر إنستجرام، واستضافت خلاله عددا من النجوم، لتطبيق التباعد الاجتماعي ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

- بجانب الأعمال الفنية التي تقدمها لأول مرة في مصر، تسعى حاليًا لإجراء جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية لبرنامجها الجديد، الذي يختلف تمامًا عن فكرة برنامجها "عايشة شو"، فبحسب تصريحاتها، أنها دائمًا تسعى دائما للتجديد في الأفكار والمضمون بهدف تقديم محتوى جاذب للجمهور.