ارتبطت بـ كهربا وزملكاوية وتلعب لدجلة.. معلومات عن ابنة الحضري بعد خطوبتها

علاقات و مجتمع

عقب شهر واحد من خطبة ابنته الكُبرى شاهندا، احتفل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، أول أمس، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر؛ إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط.

وهنأ حارس مرمى منتخب مصر السابق، ابنته شدوى، بخطبتها، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الحضري، صورة تجمعه بزوجته وابنته وخطيبها، وأرفق تعليقًا: "ألف ألف مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكم أي شيء وحش، ويباركلكم في حياتكم".

ويرصد "هن"، محطات في حياة ابنة حارس المرمى.

عيد ميلاد شدوى الحضري

لفتت شدوى الحضري، الأنظار عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ16 منذ ثلاث سنوات، بعدما احتفل بها الحضري، داخل فيلته.

وتصدرت مُحركات البحث حينها، بعدما كان عيد ميلادها أبرز ظهور لها في وسائل الإعلام.

خطوبتها لنجم الزمالك.. وفسخها

وعادت ابنة الحضري، للأضواء من جديد عقب إعلان خطبتها على محمود كهربا لاعب الزمالك وقتها، في مايو 2017، حيث بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور خطبتهما، واللحظات التي جمعتهما طيلة فترة الخطوبة.

وكشفت شدوى، حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: "أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب".

وأضافت شدوى: "قلت لماما إحنا نتكلم مع بعض ونعرف بعض، دي فرصة وجت ومحدش هيضيع فرصة زي دي".

وعلى الرغم من تصريحات ابنة الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، إلا أن متابعيها تفاجأوا بفسخ خطبتها من اللاعب، بعد مرور شهر، وذلك بعدما نشرت صورة لها بصحبة والديها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلًة: "الجميع يذهب إلا أنتم".

انتماء شدوى الحضري زملكاوي

على الرغم من تفوق والدها خلال مسيرته مع النادي الأهلي، إلا أن انتماء ابنته يذهب للغريم التقليدي نادي الزمالك.

وقالت شدوى في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "مش هلعب للنادي الأهلي، أنا زملكاوية متعصبة، ونفسي ألعب لنادي الزمالك، أنا ألعب في مركز المهاجم الصريح في أكاديمية الجامعة الأمريكية".

الانضمام لنادي وادي دجلة

في العام الماضي، أعلن عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، انضمام ابنته شدوى، للفريق النسائي بوادي دجلة.

ونشر الحضري، صورا لابنته، مُعلقًا: "انضمام شدوى عصام الحضري، للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب".