النجمات يتألقن في "القاهرة والجونة".. أي إطلالات الختام أفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لكل مناسبة أو مهرجان فني طابعه الخاص الذي يميّزه عن غيره، وعلى السجادة الحمراء تخطف إطلالات النجمات الأنظار وتسرق كاميرات المصورين، وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص النجمات على الظهور بأبهى حلّة على "الريد كاربت"، وما بين إطلالات هادئة أو جريئة، رقيقة أو مثيرة، لا يفوّت الكثيرون من رواد السوشيال ميديا، الفرصة في المقارنة بين إطلالات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلق أول أمس، وبين إطلالات ختام مهرجان الجونة في دورته الأخيرة.

إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني حلّل على صفحته على "إنستجرام"، إطلالات الافتتاح للنجمات في هذين المهرجين على النحو التالي:

-حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي:

-إلهام شاهين:

أعجب إيلي بإطلالة الفنانة إلهام شاهين في حفل ختام المهرجان، مؤكدا أنها مرتبة وأنيقة على عكس اختيارتها بالأيام السابقة، تستحق (8-10).

-نيللي كريم:

قال حنا إن إطلالة نيللي كريم كانت جيدة وموفقة ومناسبة لجسمها ولون الفستان مناسب جدا للون بشرتها، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمكياج كانوا موفقين، تستحق (9-10)

-درة:

قال إيلي حنا إن الفنانة درة ارتدت فستانًا أنيقًا، مناسبًا لشكل جسمها، كما أن اللون كان مناسبًا للون بشرتها، إضافة إلى اختيارها الموفق للحذاء والحقيبة، مضيفا أن المجوهرات التي ارتدتها درة أيضًا كانت مناسبة، تستحق (9-10).

-إنجي المقدم:

أثنى إيلي حنا على إطلالة الفنانة إنجي المقدم، مؤكدًا أنها أبدعت في ختام المهرجان بعد أن ظهرت بإطلالات غير مناسبة من قبل.

ويقول الناقد عن إنجي: "اختارت أجمل لون مع أجمل قماشة مع أجمل وأبسط تصميم والنتيجة طلعت بيرفكت"، متابعًا أن الفستان جميل وأنيق وفخم جدا، كما أن تسريحة الشعر والمكياج مناسبين، إضافة إلى أنها استكملت إطلالتها بطقم مجوهرات فخم وراقي جدًا منحها مزيدا من الأناقة، ليعطي إطلالتها تقييما (9/10 ).

-يسرا:

شبه إيلي حنا إطلالة النجمة يسرا بفساتين السلطانات بالمسلسل التركي الشهير حريم السلطان، مشيرا إلى أن التصميم كان جيدا وتنسيقه موفق، منتقدا الزحام الموجود بالتصميم، قائلًا: "الشك الأوفر يلي فيه وحتى حسيت كأنها مخنوقة فيه"، كما انتقد لون الفستان معللًا بأنه كان غير مناسب لها، ليمنحها تقييما (6.5/10).

-جميلة عوض:

وانتقد إيلي حنا فتحة فستان الفنانة الشابة جميلة عوض، ليؤكد أنها السبب في تشويه إطلالتها وقللت من جمالها، موضحًا أنها ارتدت فستان ذو فتحة من النصف أظهرت قصر قامتها، وأضاف أن الفستان أنيق وبسيط، كما أنها اعتمدت على تسريحة شعر وماكياج مناسبين لها، ليمنح إطلالتها تقييم 6.5/10.

-ليلى علوي:

أما النجمة ليلى علوي فرأى أنها لم توفق في اختيارها لتصميم إطلالتها خلال حفل الختام، مشيرًا إلى أن ذلك على عكس الأيام السابقة من المهرجان، لافتا إلى أن تصميم الفستان جاءت فيه أخطاء كثيرة أبرزها في منطقة الصدر، وعلى الرغم من ذلك أشار إلى أن التنسيق كان جيد بتسريحة الشعر والمكياج، ليمنحها تقييما (5/10).

-مريم الخشت:

وصف إطلالة الفنانة مريم الخشت بغير الموفقة، موضحًا أن قماش الفستان غير جيد، كما أن هناك خطأ بالجزء العلوي لظهوره واسع عليها كأنه غير مناسب لمقاسها، وأضاف: "المجوهرات حلوة والشعر كمان بس المكياج مش كتير جيد"، ليمنح إطلالتها تقييما (4/10).

-غادة عادل:

وهاجم إيلي حنا إطلالة الفنانة غادة عادل، ليصف تصميم الفستان التي ظهرت به بـ"غبي"، ويقول عن إطلالة غادة: "صحيح الأسود ملك الألوان والأناقة... بس مع الأسف إطلالتها مش حلوة أبدا تصميم الفستان "غبي"،وأضاف أن تسريحة الشعر كانت غير مرتبة، وكذلك حقيبة اليد، بينما اختيار المجوهرات والمكياج كانوا جيدين، ليمنحها تقييم 3/10.

-رانيا يوسف:

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة رانيا يوسف مؤكدًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" أنها لم توفق نهائيًا بيوم الختام، ووضع إيلي حنا علامات استفهام كثيرة حول إطلالة رانيا يوسف أبرزها أن القماش المصمم منه الفستان رقيق وشفاف، والشكل الذي ظهر عليه تصميم الفستان بمنطقة الصدر، والشعر والمكياج كانوا غير موفقين.

-حفل ختام مهرجان الجونة:

-هبة مجدي:

علق إيلي على إطلالة هبة مجدي قائلا: "الفستان كلاسيكي جدا وأنيق واللون مناسب لها جدا، والشعر والمكياج كانوا موفقين، تستحق (8-10).

-بشرى:

ذكر إيلي إن فستان بشرى عادي والبطانة غير موفقة، والتنسيق والمكياج كانوا موفقين، لكن تسريحة الشعر مملة.

-أصالة:

اعترض إيلي على إطلالة أصالة في حفل ختام مهرجان الجونة، وقال إن الفستان غير مناسب لها، والحقيبة والشعر غير موفقين، تستحق (2-10).

-كندة علوش:

أكد أن الإطلالة جيدة وأنيقة والتنسيق موفق، والشعر والمكياج موفقين، تستحق (7-10).

-ميرهان حسين:

قال حنا إن إطلالة ميرهان حسين كانت غير موفقة، والتصميم والقماشة جعلوا أكتافها عريضة، وتسريحة الشعر أوفر، ولكن المكياج جيد، تستحق (5-10).

-يسرا:

أكد إيلي أن إطلالة يسرا جيدة جدا، وتصفيفة الشعر والمكياج والتنسيق موفقين، تستحق (5-10).

-ليلى علوي:

علق حنا على إطلالة الفنانة ليلى علوي، مؤكدا أن الاستايل واللون مناسبين جدا لها، تستحق (7-10).

-درة:

وصف إيلي إطلالة الفنانة درة، بأنها جذابة ومناسبة لها والتصميم بالجزء العلوي مميز جدا، وتصفيفة الشعر والمكياج، تستحق (8-10).

-زينب غريب:

اعترض إيلي على إطلالة زينب غريب، مؤكدا أنها غير موفقة، تستحق (4-10).

-رانيا يوسف:

قال حنا إن إطلالة الفنانة رانيا يوسف كانت غير موفقة، ولكن ليست كارثية، تستحق (6-10).