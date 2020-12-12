تحدد من يحتاج للقاح.. اختراع آلة حاسبة لتقدير مخاطر الوفاة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

طوَّر باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بالولايات المتحدة، آلة حاسبة جديدة على الإنترنت لتقدير مخاطر الوفاة على مستوى الفرد والمجتمع بسبب كوفيد-19.

ويتوقع الباحثون الذين طوروا الآلة الحاسبة أن تكون مفيدة لسلطات الصحة العامة لتقييم مخاطر الوفيات في مجتمعات مختلفة، ولإعطاء الأولوية لمجموعات معينة للتطعيم عندما تصبح لقاحات كورونا متاحة، وفقا لموقع "medicalxpress".

وتستخدم الفكرة التي تقوم عليها الآلة الحاسبة معلومات من الدراسات الكبيرة الحالية لتقدير مخاطر وفيات كورونا، للأفراد بناءً على العمر والجنس والعوامل الاجتماعية الديموغرافية ومجموعة متنوعة من الظروف الصحية المختلفة، تنطبق تقديرات المخاطر على الأفراد في عموم السكان غير المصابين حاليًا، وتلتقط العوامل المرتبطة بكل من مخاطر العدوى المستقبلية والمضاعفات بعد الإصابة.

ويقول مؤلف الدراسة نيلانجان تشاترجي، أستاذ بلومبرج المتميز في أقسام الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة: "تمثل الآلة الحاسبة الخاصة بنا نهجًا كميًا أكثر ويجب أن تكمل الإرشادات النوعية الأخرى المقترحة، مثل تلك المقدمة من الأكاديمية الوطنية للعلوم والطب، لتحديد المخاطر الفردية والمجتمعية وتخصيص اللقاحات".

تم تقديم الآلة الحاسبة للمخاطر الجديدة، في ورقة بحثية تظهر في مجلة Nature Medicine، وتعاون الباحثون أيضًا مع PolicyMap، لتطوير خرائط تفاعلية لعرض الأرقام ونسبة الأفراد على مستويات مختلفة من المخاطر عبر المدن والمقاطعات والولايات الأمريكية، ستسمح هذه الخرائط لصانعي السياسات المحليين بالتخطيط للتلقيح، وحماية الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، وجهود التدخل الأخرى المستهدفة.

يمكن أن يؤثر مرض كوفيد -19، الوباء المعدي الذي اجتاح العالم خلال الأشهر العشرة الماضية ، وأصاب ما يقرب من 70 مليون شخص وقتل أكثر من 1.5 مليون في جميع أنحاء العالم، على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة تمامًا، قد يعاني الأطفال والشباب من مرض خفيف جدًا أو لا توجد أعراض على الإطلاق، في حين أن معدلات وفيات الإصابة بالعدوى لدى كبار السن تصل إلى عدة بالمائة على الأقل، هناك أيضًا اختلافات عرقية وعرقية واضحة - فمرضى السود واللاتينيين في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ماتوا بسبب عدوى كورونا بمعدلات أعلى بكثير من المرضى البيض - بالإضافة إلى الاختلافات المرتبطة بالحالات الطبية الموجودة مسبقًا مثل مرض السكري.

يقول تشاترجي: "على الرغم من أننا عرفنا منذ فترة طويلة العوامل المرتبطة بزيادة معدل الوفيات، إلا أنه كان هناك جهد محدود لدمج هذه العوامل في استراتيجيات الوقاية ونماذج التنبؤ".

طور الباحث هو وفريقه نموذج المخاطر الخاص بهم باستخدام العديد من مجموعات البيانات المتعلقة بكورونا، بما في ذلك من دراسة كبيرة مقرها المملكة المتحدة ومعدلات الوفيات على مستوى الولاية التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ثم تحقق من صحة النموذج للتنبؤ بالمجتمع- معدلات الوفيات على مستوى باستخدام الوفيات الأخيرة عبر المدن والمقاطعات الأمريكية.

الآلة الحاسبة القائمة على النموذج متاحة على الإنترنت لمسؤولي الصحة العامة والأفراد المهتمين على حد سواء.

يمكّن المستخدم من تحديد المخاطر الفردية بناءً على عوامل مثل العمر والجنس والعرق / الإثنية والتاريخ الطبي ويمكن استخدامه لتحديد المخاطر لمجموعة، مثل مجتمع أو شركة أو جامعة معينة، بناءً على مزيج من العوامل ذات الصلة التي تحدد المجموعة.

في ورقتهم البحثية، استخدم شاترجي وزملاؤه الآلة الحاسبة الخاصة بهم لوصف توزيع المخاطر لجميع سكان الولايات المتحدة، موضحين، على سبيل المثال، أن حوالي أربعة في المائة فقط من السكان المعرضين لمخاطر عالية - يُعرّفون بأنه خطر أكبر بخمس مرات من متوسط الولايات المتحدة - من المتوقع أن تساهم بما يقرب من 50 في المائة من إجمالي الوفيات. أظهر الباحثون أيضًا أن المخاطر على مستوى السكان تختلف اختلافًا كبيرًا من مدينة إلى أخرى ومن مقاطعة إلى أخرى.

ويقول تشاترجي: "على سبيل المثال، تتراوح النسبة المئوية للسكان البالغين الذين يتجاوزون عتبة الخطر الخمسة من 0.4 بالمائة في لايتون بولاية يوتا إلى 10.7 بالمائة في ديترويت بولاية ميشيجان".

وتسمح الآلة الحاسبة للمستخدمين بحساب مخاطر الوفيات للأفراد من خلال الجمع بين المعلومات حول العوامل على المستوى الفردي مع ديناميكيات الجائحة على مستوى المجتمع، كما هو متاح من مجموعة كبيرة ومتنوعة من نماذج التنبؤ، وبالتالي، عندما تصيب موجة كبيرة من العدوى السكان، فإن تقديرات المخاطر للأفراد سترتفع في هذا المجتمع، حاليًا، يتم تحديث الأداة على أساس أسبوعي لتضمين المعلومات حول ديناميات الوباء على مستوى الدولة.

ويتوقع شاترجي وزملاؤه أن الآلة الحاسبة ستكون مفيدة في تحديد الأولويات لتخصيص لقاحات كورونا المبكرة وغيرها من الموارد الوقائية النادرة مثل كمامات N95 تضع الإرشادات المقترحة من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية في فئة الأولوية القصوى لزيادة الفوائد المجتمعية وتقليل فرصة إصابة الآخرين بالعدوى، ولكن معظم الفئات الأخرى ذات الأولوية تستند بشكل عام إلى المخاطر المقدرة للعدوى وشدة المرض، وعلى سبيل المثال، إعطاء أولوية أعلى لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري.

يقول تشاترجي: "قد يفهم الناس على نطاق واسع أنه مع وجود حالة موجودة مسبقًا مثل السمنة أو مرض السكري، على سبيل المثال، فإنهم معرضون لخطر أكبر، ولكن باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا، يجب أن يكونوا قادرين على فهم المخاطر بطريقة تأخذ عوامل متعددة في الاعتبار" .