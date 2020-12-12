كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - يعدّ قماش الساتان من أبرز الأقمشة المثالية للسهرات، ولذلك نطلعك على أحدث موديلات فساتين ساتان طويل من أشهر الماركات. واكبي أحدث صيحات الموضة واختاري فستان من أجمل موديلات فساتين ساتان طويل لتتألقي بإطلالة جذابة في مختلف المناسبات.

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فستان ساتان من مونيك لولييه Monique Lhuillier Monique Lhuillier



قدمت ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier فستان ستان بقصّة طويلة مع ذيل من الخلف، وتميز بتصميمه الأنثوي بصيحة الأوف شولدر مع كشاكش على الأكمام المنسدلة.







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فساتين ساتان من برونوفياس Pronovias PRONOVIAS



من ماركة برونوفياس Pronovias، اخترنا لكِ موديلات فساتيين ستان طويل ناعمة ومفعمة بالأنوثة، وبقصّة A Line، وتنوعت الألوان ما بين درجات الوردي والأزرق.





برزت أكثر من تصميم في أكمام فساتين برونوفياس، مثل الفستان الأوف شولدر والفستان الحمّالات والفستان بدون أكمام والفستان بالأكمام القصيرة.



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فساتين ساتان من روزا كلارا Rosa Clara ROSA CLARA



أعجبتنا فساتين روزا كلارا Rosa Clara الزرقاء بالتنورة الستان ذات القصّة الواسعة، سواء الفستان بالأكمام القصيرة أو الفستان بالأكمام الطويلة.



فساتين ساتان من سان باتريك San Patrick SAN PATRICK

تصاميم أنثوية ناعمة قدمتها ماركة سان باتريك San Patrick بقماش الستان، مثل الفستان الأحمر بالتنورة المنفوشة والفستان الوردي بقصّة ذيل السمكة.



طالعي أجمل موديلات فساتين ستان طويل ماركات لتلهمك بإطلالات جذابة في المناسبات. تابعي المزيد:تنانير ساتان صيفية ملونة للمحجبات

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