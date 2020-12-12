تمارا القباني وجرأة الأكسسوارات الضخمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - هي مؤثرة في عالم الموضة والجمال تصمم العباءة الساحرة والقفطان الممزوج بنكهة الشرق والغرب على طريقتها المميزة. تتميز بسمتين: جاذبية عيونها الشرقية والآي لاينر الهندسي الذي ترسمه بات يجسّد هويتها، وبأقراطها المميزة التي تختارها ملفتة للنظر. فلنتعرف أكثر على ستايل تمارا القباني...



تختار تمارا المؤثرة السعودية الحسناء التي تمتلك مئات الآلاف من المعجبين أقراطها من الذهب الخام المنقوش باليد أو المزخرف وهو يتميز بخطوط هندسية، فهو يأتي إما بشكل دائري كزوبعة الصحراء أو متماوج كالكثبان الرماية أو يأتي شلالاً من الضوء المتوهج.

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كيف ترتدي تمارا هذه الأقراط؟



- تختار تمارا قطعة مجوهرات واحدة فأذا ارتدت الاقراط الكبيرة لا ترتدي العقد أو اي شي آخر بل تترك القطعة تتكلم وتأخذ حقها من الضوء.

- أما إذا وضعت العقد فتستغني عن الأقراط ولكن بشرط أن ياتي العقد ضخماً من نمط التصاميم التي تحبها.

- ترتدي تمارا الأقراط الذهبية من نوع hoop earrings مع قفطان مطبّع بالألوان .



- وتختار عموماً أقراط cascade التي تنحدر كالشلال مع الفساتين الحريرية او المصنوعة من الكريب والتي تتميز بألوان الجواهر ولكنها تكون موحّدة اللون.

- تختار تمارا الاقراط من نمط spiral عندما تسرًح شعرها على شكل جدائل فهي تعشق شخصية بوكاهونتاس وقد ابتكرت لوكاً عصرياً في يونيو الماضي مع الجدائل والأقراط اللولبية.

- جرأة تمارا في الأكسسوارات لا تقف عند حدّ معين فهي قادرة على تزيين شعرها بالدبابيس والأكسسوارات المجوهرات من دون أن تستغني احياناً عن الأقراط ومن دون أن تفقد أناقتها فهذا ما يميزها عن غيرها... تمارا تعرف بحدسها المرهف أين تقف حدود جرأتها في الابتكار وهذا هو سرّ إطلالاتها المميزة.

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كيف تتألقين بأقراط ضخمة مثلها؟

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إليك هذه الباقية من الأقراط الضخمة التي اخترناها من موقع www.mytheresa.com



- أقراط من ألكسندر مكوين

- أقراط من ألكسندر مكوين.

- أقراط من مارني.

- أقراط من أليساندرا ريتش.

- أقراط فضية من ماكس مارا.

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وللشعر اخترنا لك المشابك التالية لتضعيها دفعة واحدة على شعرك:

- مشبك من جنيفر بيهر.

- مشبك من غوتشي.

- مشبك من سيمون روشا.