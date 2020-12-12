4 صيحات موضة لإطلالاتك في شهر ديسمبر!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اخترنا لك 4 صيحات من أحدث ما قدّمتها الموضة العالمية على خشبات عروضها. فمع بداية كل موسم جديد، تتضافر جهود المصمّمين لإنجاز مجموعات من الأزياء التي تواكب العصر وتحافظ في الوقت نفسه على عنصر الأناقة والفخامة التي تبحث عنها كل سيّدة. وفي ما يأتي، اخترنا لك 4 صيحات ستزيّن إطلالاتك في هذا الشهر وتمنحك أناقة وفرادة لا مثيل لهما.



1- الجمبسوت



دخل الجمبسوت إلى عالم الموضة في ثلاثينيات القرن الماضي على يد مصمّمة الأزياء إلسا سكياباريللي التي بدأت بتصميم قطع جمبسوت أنيقة للسيدات. وعلى الرغم من أن تصاميمها حصدت الكثير من الإيجابية، فقد ظلّ الجمبسوت قطعة غريبة، لا يجرؤ على ارتدائه سوى القليل من السيدات. ولكن مع تطوّر الموضة والابتكار الذي شهده تصميم الجمبسوت من قبل الدور العالمية، بات هذا الزيّ قطعة أساسية لكل من تبحث عن إطلالة جريئة وأنيقة.

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2- طبعات الورود



هي من الصيحات التي باتت ملازمة لمجموعات الأزياء في مختلف الفصول والمواسم. بأحجامها المختلفة، البارزة والناعمة، تتناثر الورود على الأقمشة لتضفي لمسة انتعاش إلى إطلالاتك. ولخريف وشتاء 2020-2021، جاءت هذه الطبعات مبتكرة وغنيّة، زادت من فخامة الإطلالات وتحدّت بأشكالها وألوانها الجذابة برد هذا الموسم.

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3- الأحمر بدرجاته النارية



قد لا يكون اللون الأحمر لونك المفضّل، ولكنه بالتأكيد لن يغيب عن خزانتك هذا الشتاء. رأيناه بدرجات متفاوتة تناسب مختلف الأذواق. إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة باللون الأحمر، ننصحك باختيار الدرجة الداكنة، الأقرب إلى البوردو. أما إذا كنت صاحبة ذوق جريء وترغبين في لفت الأنظار، فما عليك سوى ارتداء اللون الأحمر بدرجاته النارية.

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4- قماش الترتر



بعد أن كان هذا القماش خيار السيدات في السهرات والمناسبات المسائية، ها هو يزيّن أزياء النهار ليضيف إلى إطلالاتك الكاجوال لمسة فريدة ومشرقة. ولكن أبرز ما لفت أنظارنا في مجموعات هذا الموسم، كانت الفساتين اللّماعة التي تميّزت بتصاميمها الفاخرة والتي ستكون بالتأكيد خياراً مثالثاً لسهراتك المقبلة.