لايف ستايل

أجمل موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - تختار العديد من السيدات سلاسل ذهب أبيض ليتألقن بمجوهرات تزيّن اطلالاتهنّ اليومية. 

دللي عنقك فيي مختلف المناسبات وأجمل موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة من توقيع أشهر الماركات.

تابعي المزيد:سلاسل ذهب أصفر رقيقة 2020




سلاسل ذهب أبيض ناعمة من بوشيرون Boucheron

 

 

BOUCHERON
BOUCHERON


قدمت ماركة بوشيرون Boucheron موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة بتصاميم ناعمة مع تعليقات عصرية ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة مثل السلسلة بتعليقة الماركيز والسلاسل بالتعليقات المستوحاة من الطبيعة.

 



سلاسل ذهب أبيض ناعمة من بولغاري Bulgari

 

 

BULGARI
BULGARI


بتصاميم الدوائر المصنوعة من الذهب الأبيض، قدمت ماركة بولغاري Bulgari سلاسل ذهب أبيض ناعمة مرصعة بالألماس لإطلالة عصرية أخاذة.
 

 

 


سلاسل ذهب أبيض ناعمة من شوميه Chaumet

 

 

 

CHAUMET
CHAUMET


من ماركة شوميه Chaumet، اخترنا لكِ موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة مع تعليقات بسيطة ليضيف لمسة رومانسية لإطلالة المرأة في النهار والمساء.

تابعي المزيد:سلاسل ذهب عصرية تليق بجميع المناسبات

 

 

 


سلاسل ذهب أبيض ناعمة من شوبارد Chopard

 

CHOPARD
CHOPARD


بتصاميم عصرية ومفعمة بالرومانسية، قدمت ماركة شوبارد Chopard موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة مثل سلاسل بتعليقات القلب والتصميم الدائري بفصوص الألماس المتحركة Happy Diamonds.

 

 

 

سلاسل ذهب أبيض ناعمة من تيفاني Tiffany

 


 

TIFFANY
TIFFANY


للمرأة التي تبحث عن موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة، يمكنك الإختيار من سلاسل تيفاني Tiffany العصرية سواء بتصاميم القلوب أو الدوائر المفرغة.

 

 

 


سلاسل ذهب أبيض ناعمة من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

 

VAN CLEEF &ARPELS
VAN CLEEF &ARPELS


قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة بتصميم الوردة الرباعية المرصعة بالألماس.

تابعي المزيد:أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2020

 

كانت هذه تفاصيل خبر أجمل موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا