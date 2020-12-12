صلاح عبدالله: أحب لقب "أبو البنات".. كثير من الفنانين يحملونه

علاقات و مجتمع

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان صلاح عبدالله في الوقت الحالي فينتظر عرض مسلسل "جمال الحريم" خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل يعتبر شخصية جديدة عليه وخاصة أنه يغيِّر شكله بشكل كبير في المسلسل.

وبعيدا عن الفن، فقال صلاح عبد الله عن لقب "أبو البنات" في تصريحات لـ"هن"، أنه يحب ذلك اللقب ولكنه ليس الوحيد في الوسط الفني الذي يلقب بذلك اللقب، ولكنه يحب البنات ويعتبر أزواج بناته أولاده.

وأضاف أنه أصبح له حفيد في الوقت الحالي، ويعامله بطريقة خاصة لأنه الولد الأول في العائلة.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله له اهتمامات أخرى بجانب التمثيل، حيث يحرص على كتابة الشعر، وبدأت انطلاقته الحقيقية ومعرفة الجمهور به من خلال مسلسل "سنبل بعد المليون"، بينما كان من أشهر أدواره مسلسل "ذئاب الجبل" مع الفنان أحمد عبد العزيز، وتوثقت علاقته بالسينما وقدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين النجوم، بدءًا من فيلم "الرغبة" مع نادية الجندي، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج داود عبد السيد، حيث حصل من خلال هذا الدور على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.

وكرم صلاح مؤخرا في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والذي أقيم دورته الـ36 من 7 إلى 12 نوفمبر الماضي، وجاء التكريم الفنان الكبيرعن مجمل أعماله الفنية.

ومن المقرر أن يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري ونضال الشافعي ويجسد في مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية موظف بسيط على المعاش، ولديه مشروع استثماري عبارة عن مكتبة للأدوات المدرسية يساعده على المعيشة، وانتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده.