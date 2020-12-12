سلمى الشيمي تكشف عن كواليس جلسة تصويرها الأخيرة: "30 دقيقة في الشارع"

لايف ستايل

بفستان باللون السيلفر اللامع، تميز بكونه طويلا وبأكمام طويلة، دون أن يخلو من فتحة الصدر الواسعة، وفتحة الساق، تألقت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا باسم "صاحبة فوتوسيشن سقارة" بجلسة تصوير جريئة مُجددًا.

واعتمدت "الشيمي" على المكياج الصارخ المعهود، والشعر الأسود الطويل المنسدل، مع تاج لامع على الرأس، في حين إنها ظهرت أمام حائط يبدو لمنطقة أثرية، الأمر الذي حقق جدلًا واسعًا.

سلمى: مش مكان أثري ده في الشارع

من جانبها، كشفت "الموديل" تفاصيل جلسة التصوير خلال حديثها لـ "هُن" قائلة: "الجلسة دعايا لمجموعة محلات أزياء وهي اللي مصممة الفستان، وكمان لماركة أحذية شهيرة، واتصورت بيهم كجزء من الدعايا".

وتابعت: "الجلسة بعدسة مصور اسمه عمر صلاح، وتمت في 30 دقيقة بس".

وعن مكان جلسة التصوير، أوضحت أنها ليست في مكان أثري كما اعتقد البعض، لكنها كانت بالشارع، تحديدًا أمام منزل شقيق والدها بحي السادس من أكتوبر، قائلة: "حرمت اتصور في أماكن أثرية".

أزمة سلمى الشيمي

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.