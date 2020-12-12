بدلة جريئة وبترتر.. وصلات رقص لورديانا في زفاف ميار الغيطي (صور)

لايف ستايل

أحيت الراقصة الاستعراضية، البرازيلية لورديانا، حفل زفاف الفنانة الشابة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، على زوجها المهندس شريف العلمى، مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة.

وظهرت لورديانا في عدة مقاطع مصورة، شاركت بها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تُحيي الحفل رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وأظهرت اللقطات الراقصة، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع.

زواج ميار الغيطي

واحتفلت أمس الفنانة بحفل زفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وظهرت "الغيطي"، وهي واقفة إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.