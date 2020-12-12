بريطاني يمنع خطيبته من ارتداء فستان زفاف أبيض.. والسبب: ليست عذراء

لايف ستايل

أحدث شاب بريطاني حالة من الجدل، عبر موقع الاستفتاء الشهير Reddit، بعدما سأل المستخدمين عما كان أخطأ في حق زوجته أم لا بعد أن أخبرها بعدم رغبته في ارتدائها فستان زفاف باللون الأبيض، خلال حفل زواجهما المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة، وهو ما تسبب في انزعاجها بشكل كبير.

وقال الزوج البالغ من العمر 32 عاما، إنه ينحدر من منزل شديد التدين، إذ يتمسكون بعادات وتقاليد لا تتغير، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح الرجل البريطاني، أنه جاء من أسرة شديدة التدين والتي لديها معتقدات مسيحية قوية، يكمن إحداها في أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة عذراء فلا ينبغي عليها أن ترتدي فستانًا أبيض، وتابع: "عائلتي تعرف إن خطيبتي صاحبة الـ23 عاما، لم تكن عذراء، فوالدتي سألتني عندما قمت بمواعدتها هل هي عذراء أم لا، وأخبرتها بالحقيقة بأنها كانت على علاقة بآخر من قبل".

وعندما أخبر الشاب خطيبته بأنها لن ترتدي فستانًا باللون الأبيض، انزعجت كثيرًا، وبعد أن طرح سؤاله عبر موقع الاستفتاء الإلكتروني، أثار موجة كبيرة من الغضب بين المستخدمين، لكنه كشف أنه خطط هو وخطيبته بأنها سوف ترتدي فستانًا أزرق لامع بدلا من الأبيض.

وكشف الشاب، أن خطيبته في بداية الأمر شعرت بإحداث إهانة كبيرة في حقها، متابعًا: "لكنني لم أرَ أنها مشكلة كبيرة".

ومن بين التعليقات التي تلقاها الشاب من قبل بعض المستخدمين، "هذا مرض"، "لا يوجد لون للعذرية في الزواج أو أي شيء آخر، هذا مجرد هراء منك وأمك"، "أعتقد أنه إذا كان لديك مثل هذا الرأي السيئ عنها وتريد أن تسبب لها إحراجًا علنيًا، فعليك أن تنفصل عنها على الفور بدلًا من إهانتها بتلك الطريقة أمام الجميع".