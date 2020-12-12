سمير غانم: تزوجت 3 مرات.. ودلال عبدالعزيز تتمتع بذكاء كبير

علاقات و مجتمع

حل سمير غانم مساء أمس ضيف برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني وتحدث على عدد من الأمور التي تخص حياته الشخصية مثل زواجه السابق قبل دلال عبد العزيز من إحدى الصوماليات ولم تدم هذه الزيجة كثيرا، وقال عنها من الشخصيات المهذبة وأن أولادها متزوجون الآن.

أما عن زيجته الثانية فقال إنها كانت "تدبيسة" ولم يعرف كيف تمت وأنه كان في إحدى السهرات وبعد ذلك فوجئ بالزواج، أما عن دلال عبدالعزيز فقال إنها من أذكى الشخصيات التي تعامل معها وهي أكثر الأشخاص الذين وقفوا بجواره قبل زيجاته، وأهمها عندما كان شقيقه الراحل يجري إحدى العمليات بالخارج، كما تذكر غيرتها عليه أثناء فيلم "يا رب ولد" وقال إن أبطال الفيلم قالوا لها إن سمير مرتبط بإحدى البنات وكانت تريد أن تعرف من هي الفتاة المرتبط بها، وقال إنه عندما ارتبط بها حذرها من فرق العمر بينهما وهو ما يقارب الـ 20 عاما ولكنها كانت ذكية في التعامل بينهما.

أما عن علاقته بالنساء في الوسط الفني فأشاد بجمال الفنانة الراحلة زبيدة ثروت وقال إنها "لهطة قشطة"، أما عن معاكسات الوسط الفني فقال إن الراحلة مديحة كامل أول من قام بمعاكستها في الوسط الفني، كما تحدث عن علاقته بوالدته فقال: "أمي عملت توازن لأنها شالت العبء العاطفي والحنية كلها كانت فيها فمحسناش بنقص عاطفي، وبعدين أنا الكبير فكان ليا بريستيچ معين ومعزّة خاصة عندها.. وعموما مكنتش طفل شقي بس كان عندي طموح، حاسس إن جوايا حاجة عايزة تطلع ايه هي معرفش".

في نفس السياق، أشار سمير غانم إلى أنه في بداية مسيرته الفنية، وبعد تكوين فريق ثلاثي أضواء المسرح، كان يمر بفترة صعبة، قائلا: "في يوم كنت قاعد متضايق، وأمي وقتها كانت عيانة بس شافتني وأخدت بالها فقالت لي مالك قولتلها نفسي اشتغل كده زي نور الشريف.. كان وقتها متوهج وبيجيله شغل دايما.. قالتلي أنا داعيالك وهتشوف.. والله العظيم تاني يوم جالي أوردرات فيلمين ورا بعض".