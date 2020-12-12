كورونا اليوم: آلة حاسبة تحدد الوفيات.. و"لسان الفراولة" يهدد الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

آلة حاسبة تحدد الوفيات

طوَّر باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بالولايات المتحدة، آلة حاسبة جديدة على الإنترنت لتقدير مخاطر الوفاة على مستوى الفرد والمجتمع بسبب كوفيد-19.

ويتوقع الباحثون الذين طوروا الآلة الحاسبة أن تكون مفيدة لسلطات الصحة العامة لتقييم مخاطر الوفيات في مجتمعات مختلفة، ولإعطاء الأولوية لمجموعات معينة للتطعيم عندما تصبح لقاحات كورونا متاحة، وفقا لموقع "medicalxpress".

وتستخدم الفكرة التي تقوم عليها الآلة الحاسبة معلومات من الدراسات الكبيرة الحالية لتقدير مخاطر وفيات كورونا، للأفراد بناءً على العمر والجنس والعوامل الاجتماعية الديموغرافية ومجموعة متنوعة من الظروف الصحية المختلفة، تنطبق تقديرات المخاطر على الأفراد في عموم السكان غير المصابين حاليًا، وتلتقط العوامل المرتبطة بكل من مخاطر العدوى المستقبلية والمضاعفات بعد الإصابة.

الجينات قد تكون مفتاح علاجات كورونا الجديدة

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الجينات يمكن أن تكون مفتاح علاجات فيروس كورونا الجديدة.

جاء ذلك بعد أن تم تحديد العلاجات المحتملة لـ كوفيد-19، بعد اكتشاف خمسة جينات مرتبطة بأشد أشكال المرض، وفقا لصحيفة "medicalxpress".

"لسان الفراولة" يهدد الأطفال

لا يمثل فيروس كورونا (بشكل عام) تهديدا خطيرا للأطفال، ولكنه يمكن أن يسبب تفاعلا شديدا إذا تسبب في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C).

وأوضحت مؤسسة Mayo Clinic، أن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مرض خفيف فقط، "ولكن في الأطفال الذين يطورون MIS-C، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة لديهم، مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين، ملتهبة بشدة "، وفقا لصحيفة إكسبريس.

ووجد الباحثون أن هؤلاء الصغار لديهم عيون منتفخة وخدود متوهجة و"لسان الفراولة"، بشكل أكثر دقة، أصيب 8 أطفال بلسان الفراولة، و7 منهم عانوا من عيون حمراء منتفخة ، بينما أصيب ستة باحمرار الخدود.

نقاط ضعف محتملة لفيروس سارس كوف-2

يعد البروتين الفردي الذي يبدو ضروريا لفيروس كورونا للتكاثر والانتشار إلى الخلايا الأخرى، نقطة ضعف محتملة يمكن أن تستهدفها العلاجات المستقبلية.

ويُعتقد أن الجزيء، المعروف باسم بروتين الغشاء 41 B أو TMEM41B، يساعد في تشكيل الغشاء الخارجي الدهني الذي يحمي المادة الوراثية للفيروس أثناء تكاثره داخل خلية مصابة وقبل أن يصيب أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

يعد البروتين الفردي الذي يبدو ضروريا لفيروس كورونا للتكاثر والانتشار إلى الخلايا الأخرى، نقطة ضعف محتملة يمكن أن تستهدفها العلاجات المستقبلية، ويُعتقد أن الجزيء، المعروف باسم بروتين الغشاء 41 B أو TMEM41B، يساعد في تشكيل الغشاء الخارجي الدهني الذي يحمي المادة الوراثية للفيروس أثناء تكاثره داخل خلية مصابة وقبل أن يصيب أخرى.