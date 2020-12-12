أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تناول أدوية البرد في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تناول أدوية البرد إذا كنت مريضا

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو تناول أدوية البرد إذا كنت مصاب بكورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

كنت مريضا بكورونا وتعالج منزليا، وتناولت أدوية البرد، فستتعرض لسرعة ضربات القلب وضيق التنفس.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كنت مريضا اعزل نفسك والتزم بالطعام الصحي والأدوية التي حددها لك الطبيب فقط.