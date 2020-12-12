حصاد 2020.. كيف تغير شكل الأفراح بسبب "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

من ضمن التأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا في 2020، هي شكل حفلات الزفاف التي أصبحت مختلفة خلال هذا العام بسبب الوباء.

في التقرير نذكر لكم كيف تغير شكل الأفراح في 2020 بسبب إجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة ضد فيروس كورونا.

في المنزل

بدأ الشباب بالاكتفاء بعقد القران فى المنزل والتخلي عن كافة التفاصيل السابقة، في ظل تفشي الفيروس، وإغلاق قاعات حفلات الزفاف ومنع أيضا قاعات "الأوبن إير" في بداية انتشار كورونا قبل عودة فتحها بشروط معينة.

عودة الأفراح على أسطح المنزل

وجدنا في مصر مشهدا مختلفا بالعودة إلى أيام الزمن الجميل بإقامة حفل الزفاف على سطح المنزل للتغلب على فيروس كورونا بحضور عدد قليل للغاية من أهالي العروسين كطريقة في زمن الوباء.

الأفراح أون لاين

طريقة أخرى انتشرت في عام 2020 وهي إقامة حفل الزفاف أون لاين عن طريق تقنية "الفيديو كول" بعيدا عن التجمعات كوسيلة لمنع تفشي كورونا.

الأفراح في المراكب

اتجه العديد من المواطنين لإقامة حفل الزواج في المراكب النيلية بعدد محدود، كحل مميز للوقاية من فيروس كورونا.

الأفراح الأوبن إير

بعد فتح القاعات الأوبن إير، اتجه العديد من الشباب لإقامة حفل زفافهم بها في الهواء الطلق، وبعدد غير مبالغ فيه في ظل انتشار كورونا.