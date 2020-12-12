هذه الأطعمة تحميك من الخرف وألزهايمر.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة "الفلافونول" تحمي الإنسان من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

وقال موقع "نيوز ميديكال" إن الفلافونول مادة مضادة للأكسدة، معروفة بفوائدها الصحية العديدة، مثل تقليل مخاطر أشعة الشمس وتحسين البشرة وتحفيز ضخ الدم إلى الدماغ.

ووجد البحث، الذي شمل 921 شخصا ومعدل أعمارهم 81 سنة، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بهذه المادة انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الخرف خلال السنوات اللاحقة، وفقا لسكاي نيوز.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفلافونول قادرة على حماية الإنسان من الخرف بنسبة 48 في المئة.

وتحتوي أطعمة كثيرة على الفلافونول، مثل الإجاص وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والشاي والسبانخ والكاكاو والشوكولاتة الداكنة.

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