هذا هو الوقت المثالي لممارسة رياضة المشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت جمعية القلب الأمريكية أن رياضة المشي لا تنحصر في فترة معينة من اليوم، على اعتبار أنها يمكن ممارستها بعد الاستيقاظ أو بعد العودة من العمل أو قبل النوم.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب على البالغين ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 150 دقيقة (2.5 ساعة) على الأقل أسبوعيا، مشيرا إلى أن "30 دقيقة من المشي السريع لمدة خمسة أيام على الأقل في الأسبوع هي إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف".

وأوضحت أن أي نشاط بدني يرفع معدل ضربات القلب "فهو مفيد"، مبرزا أن المشي أسهلهم، وفقا لـ"سكاي نيوز".

من جهته، قال موقع "فيري ويل فيت" إن الخبراء يوصون غالبا بالمشي في الصباح الباكر لما له من فوائد عدة في تحسين المزاج وزيادة طاقة الإنسان خلال اليوم

وعاد المصدر ليبين أن " أفضل وقت للمشي هو الذي يتناسب بشكل أفضل مع جدولك الزمني حتى يصبح بإمكانك القيام بذلك باستمرار".

ومن أهم فوائد المشي حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إلى جانب محاربة العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة والالتهابات.