بشرى تكشف 7 معلومات عن زوجها: أعرفه من 24 سنة وصديق طفولة وجده باشا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في أجواء عائلية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عقد قران بشرى وسالم هيكل فى أجواء عائلية (صور)

بشرى تحدثت عن زوجها في تصريحات تلفزيونية نرصدها لكم كما يلي:

1-صديق عمر من الطفولة وكنا بنلعب مع بعض في النادي زمان وهو كان من أبطال مصر وأفريقيا في السباحة وكنت بروح أشجعه ونعرف بعض من سن 13 سنة.

2- كل واحد فينا مشي في حياته ومجمعناش النصيب وفضل متواجد في حياتي كأخ وصديق، وعمري ما كنت بفكر فيه كشريك حياة وطلع هو مكتم على الموضوع وكان يكن لي حبا أكبر من الصداقة.

3- قصة الحب بقالها سنة ونص لكن أنا أعرفه من 24 سنة وبينا العشرة والمعرفة واتربينا سوا.

4- كل واحد فينا كان عنده أسرة في وقت من الأوقات وكان مستحيل نفكر في أي طرف مننا خالص.

5- لما انفصلت ظهر في الحياة بشكل مختلف غير اللي أنا معتادة عليه.

6- هو طيب وابن حلال وبرج العذراء.

7- ابن عيلة كبيرة وحفيد حسين باشا عبدالرسول ومتربي معايا وقدامي وأنا متربية قدامه وطول عمرنا متربيين مع بعض ومش حاجة جديدة على بعض.

8- الراجل مسالم وصبور ومستني بقاله سنين، خاصة إنه كان متجوز وخلف وأنا اتجوزت وخلفت، وإحنا الاتنين محصلش نصيب فرجعنا اتقابلنا تاني.

وكانت خطوبة بشرى وسالم، تمت في ختام مهرجان الجونة السينمائي في نوفمبر الماضي، وتمت الخطبة بشكل مفاجئ بتنظيم من الفنان خالد الصاوي.