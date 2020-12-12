هل تغير لقاحات كورونا الحمض النووي للإنسان بسبب احتوائها على مواد جينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم بأن لقاحات فيروس "كورونا" المستجد التي تحتوي على مواد جينية تسهم في تغيير الحمض النووي للإنسان.

وأشارت المنشورات التي جاءت بلغات عدة، أن اللقاحات التي تحتوي على "الحمض النووي الريبي" تحديدا، مثل التي تنتجها شركتا "بيونتك"و "فايزر" للأدوية تغير الحمض النووي للإنسان بشكل جذري.

لكن أكد العديد من العلماء لوكالة "فرانس برس"، ومن بينهم عالم المناعة، لوليافر، الذي أكد أن تلك المزاعم "هذيان تام"، وفقا لـ"سبوتنيك".

ولفتوا إلى أن "الحمض النووي الريبي" في بعض اللقاحات لكن على شكل مركب يدعى مرسال الحمض النووي الريبي، ولكنه لا يستطيع تغيير جينات البشر المؤلفة من الحمض النووي بصورة تلقائية.

كما شدد عالم الجينات الفرنسي أكسل كان لـ"فرانس برس" أن حتى مرسال الحمض النووي الريبي يعيش في الجسم لفترة محدودة، ولأن هناك حمض نووي ريبي في جسم الإنسان أكثر بملايين المرات من الكمية الموجودة في لقاح "كورونا".

وتابع أن الحمض النووي الريبي يدمر بعد خلق مستضدات فيروسية بوقت قصير.