علماء: الطماطم مصدر قليل التكلفة لإنتاج عقار لعلاج الشلل الرعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أنتج العلماء فى "مركز جون إينيس" فى نوريتش" فى المملكة البريطانية، ثمار طماطم غنية بعقار "L-DOPA" الخاص بمرضى الشلل الرعاش، فيما يمكن أن يصبح مصدرًا جديدًا وبأسعار معقولة لأحد الأدوية الأساسية في العالم.

وتمكن العلماء البريطانيون من إنتاج ثمار طماطم غنية بعقار "L-DOPA" الخاص بمرض الشلل الرعاش فيما يمكن أن يصبح مصدرًا جديدًا وبأسعار معقولة لأحد الأدوية الأساسية في العالم.. فتطوير الطماطم المعدلة وراثيًا (GM) له آثار على الدول النامية حيث يتم تقييد الوصول إلى الأدوية الصيدلانية.. هذا الاستخدام الجديد لنباتات الطماطم كمصدر طبيعي لـ"L-DOPA" يقدم أيضًا فوائد للأشخاص الذين يعانون من آثار ضارة - بما في ذلك الغثيان والمضاعفات السلوكية من عقار "L-DOPA" المركب كيميائيًا.. فقد تم إختيار "الطماطم"، كمحصول مزروع على نطاق واسع يمكن إستخدامه لزيادة الإنتاج، ومن المحتمل أن يقدم مصدرا طبيعيا موحدا ومراقبا لعقار (L-DOPA).

وقام العلماء في "مركز جون إيز" بتعديل ثمار الطماطم عن طريق إدخال جين مسؤول عن تخليق عقار "L-DOPA" في جذر البنجر، حيث يعمل في إنتاج أصباغ "بيتالين" ( betalains)، وهى مواد لونية تعطى بعض أنواع الخضر والفاكهة والأزهار لونها.. وهى المجموعة الثالثة من المواد العضوية اللونية التى تعطى الخضرة والفاكهة ألوانها المختلفة.

ويتم إنتاج عقار ( L-DOPA) من "التيروزين" ( حمض أمينى متواجد فى العديد من الأطعمة يعمل على تحسين المزاج )، فقد أدخل الفريق البحثى جينا يعمل على تشفير حمض (التيروزين) لبناء جزيئات مثل عقار " L-DOPA" ، أدى هذا إلى رفع مستوى (L-DOPA) على وجه التحديد فى جزء الفاكهة من النبات وأدى إلى إنتاجية أعلى من تلك المرتبطة بإنتاج L-DOPA في النبات بأكمله .