ملابس جريئة من الجلد من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - لكل فصل من فصول العام الخامات الخاصة به، ومن بين الخامات التي يتم اعتمادها في فصل الشتاء الجلد، والذي يظن البعض أنه محدود الاستخدامات، وهذا غير صحيح فهناك الكثير من القطع التي يمكن تطبيقها من خلال الجلد، واليوم سوف نعرف طرق النجمات في تنسيق مختلف القطع من الجلد، وخاصة أن الجلد يعطي مظهراً شبابياً مميزاً



الجاكيت الجلد:

ياسمين رئيس بجاكيت جلد مع تربون



الجاكيت الجلد من أكثر القطع التي يتم اعتمادها، وكثيرات من بين النجمات يعتمدنهَا في إطلالاتهن اليومية، ومن بينهن "كارمن بصيبص" التي نسقت الجاكيت الجلد أكثر من مرة، و"نانسي عجرم"، كذلك "ياسمين رئيس" التي نسقت معه تربوناً على الرأس، "أما "منى زكي" فقد إضافة لإطلالتهَا قفازات من الجلد.

فيما تفضل "بثينة الرئيسي" الجاكيت الجلد مع التنورات المختلفة، وخاصة المنفوشة منها.

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البنطال الجلد:

نانسي عجرم ببنطال جلد مع توب فضي



أما البنطال الجلد، فقد ارتدته "نانسي عجرم" مع خصر مرتفع وتوب باللون الفضي، أما "كارمن بصيبص" فقد اعتمدته مع بلوزة بيضاء، وهو ما فعلته أيضًا "سيرين عبدالنور".

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الفستان الجلد:

نجلاء بدر في مهرجان القاهرة الـ ٤١



أما الفستان الجلد، فهو قطعة تضفي على من ترتديها شكلاً أنثوياً مميزاً، وقد اعتمدته "سيرين عبدالنور" بأزرار أمامية وبأكمامٍ طويلة وفتحةٍ من الأمام.

وفي مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١ على سجادته الحمراء اعتمدت ثلاث نجمات فستان جلد أسود كب، مع فاتحة جانبية، وهن "ريم مصطفى"، و"نجلاء بدر"، و"هيدي كرم".



التنورة الجلد:

ياسمين صبري بتنورة جلد بسحاب أمامي



ومن القطع الجلدية المميزة هي التنورة الجلد التي كانت في الماضي تقتصر على التصميم القصير الضيق، مثل الموديل الذي اعتمدته "ياسمين صبري" مع سحاب من الأمام، ولكن في الآونة الأخيرة تم تصميم تنورات جلد كلوش أو نصف كلوش، وهو الخيار المفضل لـ "بثينة الرئيسي" التي تفضل اعتمادها بمختلف الألوان، ومن مميزات هذه القطعة أن تشعرك برشاقة جسمك، فهي خيار مناسب لأغلب أشكال الجسم ماعدا صاحبات الأكتاف العريضة؛ لأنه قد يجعل جسمهن يبدو أعرض، ويمكنهن استخدام تصميم نصف أو ربع كلوش على حسب عرض منطقة الأكتاف.

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