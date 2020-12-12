علي معلول: أمي ضحت علشاني.. ومراتي وش السعد عليا

علاقات و مجتمع

أشاد الكابتن علي معلول، نجم نادي الأهلي، بوالدته ووقوقها إلى جانبه في بدايات حياته، كما وصف زوجته بأنها "وش السعد" عليه.

وأضاف "معلول"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، عن تفاصيل حياته في مصر: " أمي ضحت كثيرا، وكانت مؤمنة أني هاكون لعيب كورة جامد، وأبي مكانش لية في الكورة، لكن أمي شجعتني على لعب الكرة بشرط الانتباه للدراسة أيضا.. وكانت بتوديني هي للتمرين".

وأهدى نجم النادي الأهلي نجاحه إلى والدته، ووالده، وزوجته، قائلا: " أهدي نجاحي لأمي وأبويا ومراتي.. لأن مراتي (وش السعد).. يعني مثلا عقدي في الصفاقسي كان بمبلغ معين، وبعد ما اتعرفت عليها عملت عقد بمبلغ متعملش في تاريخ النادي.. وبعدها جه عقد الأهلي.. وهي وشها حلو عليا".

وحل النجم التونسي، علي معلول، لاعب نادي الأهلي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الجمعة من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، حيث كشف كواليس كثيرة وتفاصيلنهائي بطولة إفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، بالإضافة إلى عروض الانتقال التي تلقاها خلال وجوده في القلعة الحمراء، بالإضافة إلى تفاصيل علاقته بفرجاني ساسي نجم الزمالك وحمدي النقاز.

يذكر، أن "معلول"، قدم إلى مصر منذ 4 سنوات للعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وحقق شهرة واسعة مع المارد الأحمر، حتى أصبحت الجماهير تتغنى باسمه ويطلقون عليه "علولو" أو "علولي".

وفي وقت سابق، أعرب على معلول نجم النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده داخل جدران القلعة الحمراء، موضحا: "مبسوط للغاية بتواجدي داخل جدران النادي الأهلي، وارتبط بعقد مع النادي حتي عام 2022 المقبل، ولازال لدي رغبة كبيرة في التواجد مع النادي".

وأضاف:" الفلوس مش كل حاجة، ستحصل عليها من خلال البطولات التي نجح النادي الأهلي في تحقيقها، الأهم إنك تكسب إحترام الناس وحب جمهور الأهلي".